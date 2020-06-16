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Портал Videokardz.com со ссылкой на официальный сайт MSI и внутренние источники сообщает последние данные о характеристиках и рекомендованной стоимости новых процессоров AMD Matisse Refresh. AMD собирается представить процессоры Matisse Refresh на этой неделе. Новые модели Ryzen XT представляют собой слегка разогнанные варианты, которые заменят текущие модели X по той же цене. Таким образом, официальная рекомендованная цена для более старых моделей будет скорректирована. Процессор AMD Ryzen 9 3900X теперь будет стоить $449 (на $50 дешевле), стоимость Ryzen 7 3800X снизится до $359 (на $40 дешевле), а стоимость Ryzen 5 3600X снизится на $25.

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AMD Ryzen 9 3900X — 12-ядерный и 24-поточный процессор. Эта модель имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и максимальную тактовую частоту 4,7 ГГц. Вариант XT на 100 МГц быстрее, чем модель X. Тепловой пакет останется прежним, на уровне 105 Вт.

Ryzen 7 3800XT — это 8-ядерный процессор с максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц, что на 200 больше по сравнению с текущей моделью X. Цена этого процессора установлена в $399.

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Младший 6-ядерный Ryzen 5 3600XT будет стоить $249. Это вариант Ryzen 5 3600X с повышенной на 100 МГц максимальной частотой.

Озвученные цены близки к ценам, появившимся недавно на Amazon.

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Стоит обратить внимание, что базовые частоты XT и X версий одинаковы. До сих пор не подтверждены какие-либо другие различия между оригинальными Matisse и обновленными Matisse Refresh. Ранее сообщалось о возможности работы XT процессоров с оперативной памятью DDR4-4000 в синхронном режиме Infinity Fabric, но никаких подтверждений этого пока нет. Официальный анонс новых процессоров ожидается сегодня или завтра.