Ноутбучный AMD Ryzen сохранил полную работоспособность без наличия какого-либо охлаждения, даже при тяжелых нагрузках
Фотограф и технический энтузиаст, скрывающийся под псевдонимом Fritzchens Fritz, специализируется на макросъемке кристаллов процессоров. Его снимки, пожалуй, можно признать уникальными. Они обладают превосходным качеством, позволяя увидеть все структурные блоки чипа. На днях Fritzchens Fritz опубликовал снимки мобильного процессора AMD Ryzen 3 4300U, после чего множество заинтересованных пользователей увлеклись поиском различных составных блоков процессора.
Далее фотографу пришла в голову интересная идея: а почему бы не протестировать процессор без охлаждения? Мобильные APU AMD прославились своим низким энергопотреблением и тепловыделением, Ryzen 3 4300U потребляет всего лишь 15 Вт энергии, а его максимальное энергопотребление не превышает 25 Вт. Эти значения показались Fritzchens Fritz настолько малыми, что он решился на подобный эксперимент.
рекламаПроцессор без охлаждения было решено испытать в тестовом пакете Cinebench R15, 3DMark TimeSpy, в игре Crysis, а на десерт Fritzchens Fritz решил нагрузить встроенное графическое ядро FurMark. Состояние процессора контролировалось программой мониторинга System Information Viewer (SIV) и thermovision joe c показывающей изображение с инфракрасной камеры.
рекламаКонечно, процессор сразу нагрелся свыше 90 градусов и начал скидывать частоты, все-таки 15 Вт это много для того, чтобы совсем отказаться от охлаждения. Однако, нужно отметить, что процессор сохранил работоспособность и стабильность во всех тестах.
Весь эксперимент Fritzchens Fritz записал на видео, которое доступно на его YouTube канале.
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