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Huawei Honor 10 получит следующее крупное обновление EMUI 10 уже в ближайшее время

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Около недели назад владельцы смартфонов Huawei Honor 10 по всему миру стали получать обновление оболочки Emotion UI до 10 версии. Обновление получили устройства и в России. Но на этом обновление Honor 10 не заканчивается! Компания Huawei уже подготовила следующее крупное обновление для владельцев Honor 10, которые так долго ждали обновление EMUI 10. Новое обновление включает множество исправлений, а размер установочного пакета превышает 4 ГБ, что сопоставимо с размером самой EMUI 10.

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На данный момент обновление получают пользователи, которые получили EMUI 10 для своих смартфонов Honor первыми, ранее в этом году. Поэтому, если вы только что получили обновление до EMUI 10, придется подождать следующую версию какое-то время. Но с учетом того, что EMUI 10 сейчас довольно ускоренно разворачивается на устройствах по всему миру, можно предположить, что на этот раз обновления не придется ждать долго.

Новое обновление вышло под номером 10.0.0.179 и его размер составляет 4,26 ГБ, когда размер основного обновления EMUI 10 составлял около 4,6 ГБ. Оно включает последние исправления безопасности, приложение Huawei Assistant, интернет-звонки VoWiFi (WiFi Calling), функцию Smart Charge. Но это далеко не все, размер перечисленных обновлений укладывается в 1,5 ГБ.

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Это не первый случай, когда Huawei выпускает обновления EMUI такого большого размера, но происходит это довольно редко.

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huawei honor emui honor 10 emotion ui
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