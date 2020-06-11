Huawei Honor 10 получит следующее крупное обновление EMUI 10 уже в ближайшее время
Около недели назад владельцы смартфонов Huawei Honor 10 по всему миру стали получать обновление оболочки Emotion UI до 10 версии. Обновление получили устройства и в России. Но на этом обновление Honor 10 не заканчивается! Компания Huawei уже подготовила следующее крупное обновление для владельцев Honor 10, которые так долго ждали обновление EMUI 10. Новое обновление включает множество исправлений, а размер установочного пакета превышает 4 ГБ, что сопоставимо с размером самой EMUI 10.
Новое обновление вышло под номером 10.0.0.179 и его размер составляет 4,26 ГБ, когда размер основного обновления EMUI 10 составлял около 4,6 ГБ. Оно включает последние исправления безопасности, приложение Huawei Assistant, интернет-звонки VoWiFi (WiFi Calling), функцию Smart Charge. Но это далеко не все, размер перечисленных обновлений укладывается в 1,5 ГБ.
рекламаЭто не первый случай, когда Huawei выпускает обновления EMUI такого большого размера, но происходит это довольно редко.
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