На этой неделе популярная онлайн игра Warframe получит масштабное обновление The Deadlock Protocol
Обновление добавит в игру нового уникального варфрейма Protea, способности которого позволят адаптировать его и как варфрейма поддержки, и как боевого варфрейма с высоким показателем урона. Хотите возглавить отряд и расправляться с толпами монстров на миссиях защиты и выживания — в вашем распоряжении разрывные гранаты и автоматическая турель. Хотите помочь союзникам — установите точку снабжения, восстанавливающую здоровье, энергию и боезапас. А уникальная способность персонажа позволит вам перемещаться назад во времени или накапливать наносимый урон, обрушивая его на врагов.
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Также обновление включает большие изменения для одной из игровых фракций — корпуса. Новые корабли и локации, оружие и противники, обновленные боссы. Появится и новая валюта — Кроны Грэнума. С их помощью игрок сможет открыть новые миссии и получить различные артефакты, погружаясь в историю развития Корпуса. Конечно, не обошлось и без новых косметических предметов, как для персонажей, так и для клановых баз.
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