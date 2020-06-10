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Популярная многопользовательская бесплатная игра Warframe от студии Digital Extremes на этой неделе получит крупное обновление «Протокол Мертвая Точка» . Первой обновление получит версия игры для персональных компьютеров, точная дата неизвестна, но ожидается, что обновление станет доступно 12 или 13 июня. Игра Warframe поддерживается разработчиками уже более 7 лет, контент регулярно обновляется, продолжая сюжетную линию и раскрывая подробности игровой вселенной.

Обновление добавит в игру нового уникального варфрейма Protea, способности которого позволят адаптировать его и как варфрейма поддержки, и как боевого варфрейма с высоким показателем урона. Хотите возглавить отряд и расправляться с толпами монстров на миссиях защиты и выживания — в вашем распоряжении разрывные гранаты и автоматическая турель. Хотите помочь союзникам — установите точку снабжения, восстанавливающую здоровье, энергию и боезапас. А уникальная способность персонажа позволит вам перемещаться назад во времени или накапливать наносимый урон, обрушивая его на врагов.

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Также обновление включает большие изменения для одной из игровых фракций — корпуса. Новые корабли и локации, оружие и противники, обновленные боссы. Появится и новая валюта — Кроны Грэнума. С их помощью игрок сможет открыть новые миссии и получить различные артефакты, погружаясь в историю развития Корпуса. Конечно, не обошлось и без новых косметических предметов, как для персонажей, так и для клановых баз.