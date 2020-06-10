Игровая блокчейн платформа AMD RobotCache дарит игры Trapped и Wasteland 2 при регистрации до 12 июня
Настольный клиент RobotCache (RC) оптимизирован на майнинг самых выгодных криптовалют, которые конвертируются во внутреннюю криптовалюту площадки — Iron. Пользователь получает 85% прибыли. Но можно получать и большую долю, для этого предусмотрены различные бонусы Mining Boost, например, пользователи видеокарт AMD Radeon и процессоров AMD Ryzen получают 5% преимущество до конца 2020 года.
рекламаДля начала достаточно лишь загрузить RC-клиент и включить функцию майнинга. Майнинг доступен даже для неопытных пользователей, интерфейс удобен и интуитивно понятен, сложный процесс настройки сводится лишь к нажатию одной кнопки. Robot Cache позволяет майнить криптовалюту как с помощью видеокарты, так и с помощью процессора. Поддерживаемый список видеокарт включает современные модели NVIDIA, в том числе 900 серию, и AMD, начиная с 200 серии (поддержка продолжает расширяться).
рекламаКлиент RC может работать в фоне, пользователь выбирает варианты майнинга:
- Mining Off, когда вам нужны все доступные ресурсы вашего компьютера
- Mine While Idle, когда клиент RC будет автоматически запускать майнинг при простое компьютера
- Mine Always, когда майнинг будет запущен постоянно и использовать ресурсы компьютера полностью
Но если вы не хотите заниматься майнингом, то все игры в магазине RobotCache можно приобрести и за реальные деньги. Магазин постепенно пополняется новыми играми, уже сейчас можно приобрести проекты высокого класса со скидкой, например (стоимость игр на момент публикации):
- A Plague Tale: Innocence за 509 ₽ (1499 ₽ в Steam)
- Vampyr за 599 ₽ (1999 ₽ в Steam)
- Darksiders III 659 ₽ (1999 ₽ в Steam)
рекламаПеречисленные игры можно получить бесплатно. По оценкам платформы (на основании мощностей среднестатистического пользователя) для этого нужно заниматься майнингом 14-19 дней.
Все новые пользователи RobotCache, зарегистрировавшиеся до 12 июня, получат две бесплатные игры Trapped и Wasteland 2.
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