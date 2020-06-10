Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

анонсы и реклама <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену Битва отзывов - пришло твое время 8-] RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. 20% скидка на Comet Lake в Ситилинке Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Компания AMD развивает партнерский онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр RobotCache , который может стать сильным конкурентом Steam, Epic Games Store, GOG и других известных сервисов. Ключевая особенность блокчейн платформы RobotCache — возможность перепродажи пройденных игр и майнинг, вознаграждаемый внутренней криптовалютой Iron, которую можно обменять на новые игры в магазине RobotCache. Обладая современным компьютером среднего класса пользователь может получать каждый месяц $10-20 в Iron эквиваленте, предоставляя мощности своего компьютера для майнинга в перерывах между игровыми баталиями.

Настольный клиент RobotCache (RC) оптимизирован на майнинг самых выгодных криптовалют, которые конвертируются во внутреннюю криптовалюту площадки — Iron. Пользователь получает 85% прибыли. Но можно получать и большую долю, для этого предусмотрены различные бонусы Mining Boost, например, пользователи видеокарт AMD Radeon и процессоров AMD Ryzen получают 5% преимущество до конца 2020 года.

реклама

Для начала достаточно лишь загрузить RC-клиент и включить функцию майнинга. Майнинг доступен даже для неопытных пользователей, интерфейс удобен и интуитивно понятен, сложный процесс настройки сводится лишь к нажатию одной кнопки. Robot Cache позволяет майнить криптовалюту как с помощью видеокарты, так и с помощью процессора. Поддерживаемый список видеокарт включает современные модели NVIDIA, в том числе 900 серию, и AMD, начиная с 200 серии (поддержка продолжает расширяться).





реклама

Mining Off, когда вам нужны все доступные ресурсы вашего компьютера

Mine While Idle, когда клиент RC будет автоматически запускать майнинг при простое компьютера

Mine Always, когда майнинг будет запущен постоянно и использовать ресурсы компьютера полностью

Клиент RC может работать в фоне, пользователь выбирает варианты майнинга:

Но если вы не хотите заниматься майнингом, то все игры в магазине RobotCache можно приобрести и за реальные деньги. Магазин постепенно пополняется новыми играми, уже сейчас можно приобрести проекты высокого класса со скидкой, например (стоимость игр на момент публикации):

A Plague Tale: Innocence за 509 ₽ (1499 ₽ в Steam)

Vampyr за 599 ₽ (1999 ₽ в Steam)

Darksiders III 659 ₽ (1999 ₽ в Steam)

реклама

Перечисленные игры можно получить бесплатно. По оценкам платформы (на основании мощностей среднестатистического пользователя) для этого нужно заниматься майнингом 14-19 дней.

Все новые пользователи RobotCache, зарегистрировавшиеся до 12 июня, получат две бесплатные игры Trapped и Wasteland 2.