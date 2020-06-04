Новые смартфоны Xiaomi Redmi 9 появились на фото
Ожидается, что младший Redmi 9A будет оснащен чипом MediaTek Helio G25 в сочетании с 3 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) и 32 ГБ постоянной памяти (ПЗУ). Redmi 9C будет доступен в двух вариантах — с NFC и без него, и будет оснащен MediaTek Helio G35 в сочетании с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. И, наконец, базовая модель Redmi 9 будет оснащена MediaTek Helio G70, наряду с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Все модели будут иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч и дисплей с диагональю 6,53 дюйма. Старшая модель получит разрешение экрана FHD+, остальные модели — HD+. Стоимость новинок будет начинаться от 100€ и заканчиваться 180€ за базовую модель.
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Сегодня в социальной сети weibo появился первоисточник фотографий, которые уже были частично показаны ранее. На полноценной фотографии представлена пара аппаратов Redmi 9 в различных цветовых исполнениях: зеленый и фиолетовый перламутр. Поверхность задней крышки аппарата, за исключением области вокруг камер, выполнена из текстурированного пластика. В Redmi 9 используется четыре камеры с разрешениями 13-Мп, 8-Мп, 5-Мп и 2-Мп, поддерживается обработка фото системой искусственного интеллекта.
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