Недорогой смартфон Xiaomi Redmi 9 получит восьмиядерный чип MediaTek Helio G70 и камеру с четырьмя модулями
Компания Xiaomi готовится пополнить линейку доступных смартфонов Redmi четырьмя моделями: Redmi 9, 9C (с и без поддержки NFC) и 9A. Смартфоны официально не представлены, но сегодня техно-блогер Sudhanshu, в прошлом известный точными предсказаниями, на своей странице в twitter @Sudhanshu1414 поделился характеристиками и ориентировочной стоимостью бюджетных новинок Xiaomi Redmi.
Флагман линейки, Redmi 9, получил отличные характеристики по сравнению с моделью прошлого поколения, которая основывалась на чипе Qualcomm Snapdragon 439. Новый Redmi основан на 12-нм однокристальной системе MediaTek Helio G70, которая объединяет в себе графический чип Mali-G52, работающий на частоте 820 МГц, и 8-ядерный процессорный кластер, включающий два высокопроизводительных ядра Cortex-A75 2000 МГц и шесть ядер Cortex-A55 1700 МГц с общим кэшем L3. Объем оперативной памяти аппарата составит 4 ГБ, внутренней — 64 ГБ. Модель может похвастаться большим дисплеем диагональю 6,53 дюйма с IPS матрицей и FHD+ разрешением 2400×1080 пикселей. Камера смартфона включает четыре модуля: основной с разрешением 12 МП, широкоугольный — 8 МП, макро — 5 и датчик глубины — 2 МП. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 МП для всех моделей.
рекламаБолее простые модели Redmi 9C и 9A основаны на загадочных чипах MediaTek Helio G35/G25 с графикой Mali-G31 и оборудованы 3 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти для Redmi 9C составляет 64 ГБ, когда Redmi 9A довольствуется только 32 ГБ. Камера Redmi 9A представлена только одним модулем на 13МП, у модели Redmi 9C с поддержкой NFC два модуля — 13 МП и 2 МП, а у модели без NFC три модуля 13 МП, 5 МП и 2 МП. При той же диагонали дисплея, 6,53 дюйма, модели 9C и 9A получили HD+ разрешение 1600×720 пикселей.
Все три смартфона оборудованы аккумулятором на 5000 мАч. Поддерживают установку двух SIM-карт формата nano и карт памяти microSD объемом вплоть до 512 ГБ. Модели оборудованы сканером отпечатка пальца, акселерометром и гироскопом, датчиками освещения и приближения. У всех смартфонов присутствуют разъемы USB Type-C, аудио-разъем 3,5 мм и инфракрасный порт.
рекламаОриентировочная стоимость моделей составляет:
- Xiaomi Redmi 9,160…180€
- Xiaomi Redmi 9C, 130…150€
- Xiaomi Redmi 9A, 100…120€
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