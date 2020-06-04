Королевская битва PUBG стала временно бесплатной игрой в Steam
В конце апреля в игре начался новый сезон, а в конце мая вышло новое обновление, которое добавило рейтинговый режим и множественные поправки в баланс оружия. После этого PUBG Corporation решила провести бесплатные выходные для пользователей цифрового сервиса Steam — PUBG нуждается в новых игроках в условиях серьезной конкуренции, навязываемой все большим числом других проектов. Любой желающий в период с 4 по 8 июня может бесплатно опробовать последнюю версию PUBG и приобрести ее со скидкой 50%. Начало события запланировано на 20:00 по московскому времени.
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