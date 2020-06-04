Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

анонсы и реклама Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) — популярный шутер, королевская битва от PUBG Corporation, ежедневно собирающая на полях сражений сотни тысяч игроков со всего мира. Пиковый онлайн игры превышает 3 миллиона пользователей! На масштабных картах в PUBG одновременно 100 игроков сражаются за выживание. Перехитрите других игроков, найдите лучшее снаряжение и грамотно пользуйтесь амуницией, с умом используйте в битве преимущества сооружений и ландшафта, быстро передвигайтесь по карте с помощью различных транспортных средств, продумывайте тактические ходы и заманивайте своих противников в ловушки — все это и многое другое гарантирует напряженный и увлекательный игровой процесс, который затянет вас надолго.

В конце апреля в игре начался новый сезон, а в конце мая вышло новое обновление, которое добавило рейтинговый режим и множественные поправки в баланс оружия. После этого PUBG Corporation решила провести бесплатные выходные для пользователей цифрового сервиса Steam — PUBG нуждается в новых игроках в условиях серьезной конкуренции, навязываемой все большим числом других проектов. Любой желающий в период с 4 по 8 июня может бесплатно опробовать последнюю версию PUBG и приобрести ее со скидкой 50%. Начало события запланировано на 20:00 по московскому времени.

реклама