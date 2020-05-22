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Эксперты признают Intel Core i9-10900K лучшим процессором компании за последние десять лет

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Китайский интернет портал mydrives.com по итогам своего тестирования процессора Intel Core i9-10900K поделился свежими впечатлениями. Эксперты признали, что i9-10900K — это лучший процессор компании Intel за последние десять лет.

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По сравнению с легким путем развития AMD, когда прогресс каждой новой микроархитектуры является следствием перехода на более тонкий техпроцесс, выход каждого нового поколения процессоров Intel Core сравним с «выжиманием последней капли зубной пасты из пустого тюбика». Но Intel, доведя свой 14-нм техпроцесс до совершенства, сумела удержаться на вершине пищевой цепочки и готова съесть конкурентов. Аналогично как и NVIDIA, 12-нм продукты которой остаются лидерами по производительности и успешно конкурируют с 7-нм продуктами AMD во всех сегментах.

Благодаря обновленному техпроцессу 14-нм+++, i9-10900K проходит тест AIDA64 FPU при напряжении 1,22 В и тактовой частоте всех ядер 5,2 ГГц, i9-9900KS поколения Coffee Lake Refresh не выдерживает этого испытания, а ведь у него на 2 ядра меньше. Еще более невероятным является то, что температура 10-ядерного процессора i9-10900K составляет всего 90 °C при частоте 5,2 ГГц, когда 8-ядерный i9-9900KS на частоте 5 ГГц разогревается до 115 °C.

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Intel представила действительно полезную технологию Thermal Velocity Boost (TVB). Для предыдущих поколений процессоров частоты редко доходили до пиковых значений в тяжело нагруженных сценариях работы, теперь же рабочая частота гораздо чаще достигает пиковых значений в 5,2 и 5,3 ГГц.

Intel удалось снизить рабочие напряжения, потребляемую мощность и температуры. Рабочее напряжение i9-9900KS во время тестирования составляло 1,28 В, в то время как у i9-10900K всего лишь 1,163 В. Более низкое рабочее напряжение приводит к снижению энергопотребления, потребляемая мощность i9-9900KS составляла 240 Вт, а мощность i9-10900K — 208 Вт.

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Температура i9-9900KS достигала 88 °C при потребляемой мощности 210 Вт. При том же энергопотреблении и при использовании той же системы охлаждения, температура i9-10900K составляла всего 79 °C, что на 9 °C ниже. После разгона температура i9-9900KS может достигать 115 °C при тепловыделении 250 Вт, а i9-10900K — только 90 °C при 280 Вт. Этому способствует и большая площадь кристалла i9-10900K, которая обеспечивает большую площадь контакта. Это в некоторой степени улучшает теплоотвод, температуру процессора легче контролировать, чем в предыдущем поколении.

За счет 2 дополнительных ядер теоретическая производительность i9-10900K на 19% выше, чем у i9-9900KS. Игровая производительность улучшилась на 2%. Частота кадров после разгона i9-10900K по-настоящему впечатляет! После разгона ядер до 5,2 ГГц и памяти до 4500 МГц происходят невероятные вещи — RTX 2080 Ti становится узким местом в игровой производительности. Практически во всех игровых тестах RTX 2080 Ti находится в состоянии пиковой загрузки. После разгона производительность i9-10900K упирается в предел возможностей видеокарты. Процессор уже сейчас требует RTX 3080 Ti следующего поколения.

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Со времени выпуска архитектуры Sandy Bridge в 2011 году не было такого поколения процессоров, как Comet Lake-S, которые могли бы понизить энергопотребление и температуру при повышении производительности, не улучшая технологический процесс. С этой точки зрения i9-10900K — самый успешный процессор Intel за последние десять лет.

Нужно признать, что Intel находится в достаточно трудном положении, не имея возможности перевести производство с 14-нм техпроцесса. Но компания не сломлена и выжимает все соки из имеющихся технологий. Без всяких сомнений инженеры компании получают огромный опыт, разрабатывая технические решения, которые позволяют новым продуктам не отставать от конкурента, использующего в два раза более тонкий техпроцесс. Возможно, накопленный опыт, позволит компании сделать грандиозный рывок вперед с продуктами на новом техпроцессе.

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Gonshik
19:08
Потому что обосрался всего за день, а позавчера еще пятихаточку стоил
Эксперты признают Intel Core i9-10900K лучшим процессором компании за последние десять лет
Gonshik
19:07
Танос, вернись уже из параллельной вселенной.
Эксперты признают Intel Core i9-10900K лучшим процессором компании за последние десять лет
foetopsy
19:05
он же отметил что The Intel Core i9-10900K CPU is a drop-in replacement for the 9900K, and it shows: Anywhere we previously recommended the 9900K -- primarily gaming -- we could recommend the 10900K. ...
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Me4tatelI&gt;
19:05
"очень смешно" учитывая что тут "плоская" окраска граней это в графике делали где то в 2001 уже))
Энтузиаст создал программу, демонстрирующую технологию трассировки лучей при помощи обычного блокнота для Windows
Акакий Незабудкин
19:05
400 у конкурента. И про сопутствующие необходимые траты в случае с интелом мы скромно умолчим, ага? >Хватит бомжевать О, гуру, подскажите как всем стать богатыми и счастливыми. Чтобы каждый мог себе...
Эксперты признают Intel Core i9-10900K лучшим процессором компании за последние десять лет
Ry Zen
19:04
"на обновлённые модели и детализированные лица персонажей приятно посмотреть" Приятно смотреть? Да это одна из самых отвратительных игр именно в плане моделей - уродливые, мультяшные кочерыжки.
Журналисты восхитились графикой ремастера Saints Row The Third и сравнили её с оригиналом
Катерина Стец
19:04
Это трассировка на БигНави.
Энтузиаст создал программу, демонстрирующую технологию трассировки лучей при помощи обычного блокнота для Windows
oldschoolgamer
19:03
Он самый лучший! А значит должен стоить еще дороже! Intel что-то продешевили! Хороший процессор должен стоить дорого! Хуан подтвердит!
Эксперты признают Intel Core i9-10900K лучшим процессором компании за последние десять лет
Gonshik
19:02
Зачем? Синие клепать не успевают, так их разберают. Демпингуют неудачники и трусы, когда берут по любой цене - это успех.
Эксперты признают Intel Core i9-10900K лучшим процессором компании за последние десять лет
Gonshik
19:02
Это нормально, когда ни разу в жизни не сидел за нормальным компом.
Эксперты признают Intel Core i9-10900K лучшим процессором компании за последние десять лет
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