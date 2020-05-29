Знаменитая игровая студия Arkane дарит всем свою первую ролевую игру и цифровой артбук, успейте привязать подарки к учетной записи Bethesda до 31 мая
рекламаВ течение следующих трех недель Arkane будет праздновать свое 20-летие. В честь этого события ожидаются различные мероприятия с подарками, видео-трансляциями, интервью и многим другим, а сегодня студия решила подарить всем своим фанатам игру Arx Fatalis и цифровой артбук «Искусство Arkane». Arx Fatalis — это первая игра студии в жанре экшн, ролевая игра, которая увидела свет в далеком 2002 году.
Действие игры происходит в мире, солнце которого зашло навсегда, заставляя всех существ искать убежище в подземных пещерах. В одной из этих больших пещер, где собрались обитатели множества рас, таких как тролли, гоблины, гномы, люди, оказывается и главный герой, предназначение которого — остановить демона «Акбаа».
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Как получить подарки
Для того, чтобы получить подарки, необходимо вступить в сообщество Arkane Outsiders. Для этого перейдите на страницу, посвященную празднованию, и войдите в свою учетную запись Bethesda. После этого вступите в сообщество Arkane Outsiders и на вашу учетную запись добавятся игра Arx Fatalis и цифровой артбук.
рекламаЕсли у вас нет учетной записи Bethesda, то потребуется ее создать. Создайте учетную запись Bethesda, и обязательно подтвердите свой почтовый адрес! И только после подтверждения почтового адреса вступите в сообщество Arkane Outsiders. Теперь, нажав на значок своего профиля в верхней части веб-страницы, перейдите на страницу «История транзакций». На открывшейся странице вы увидите свои подарки. Нажав на details рядом с The Art of Arkane (PDF), вы перейдете на страницу загрузки цифрового артбука.
Если вы вступили в сообщество Arkane Outsiders до того, как подтвердили свой почтовый адрес, игра Arx Fatalis будет добавлена к вашей учетной записи только спустя некоторый промежуток времени, до 3 июня 2020 года.
рекламаЧтобы установить игру Arx Fatalis необходим Bethesda лаунчер, который вы можете скачать по ссылке в самом низу веб-страницы празднования.
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