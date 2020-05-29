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Игровая студия Arkane была основана в 1999 году и за время своего существования заслужила отличную репутацию, создавая высококлассные игровые проекты, отличающиеся высокой степенью проработки. Команда разработчиков Arcane известна серией Dishonored, первая часть которой получила награду «Игра 2012 года», вторая часть также была успешной и получила признание множества игровых критиков. После выхода в 2016 году, игра Dishonored 2 получила более 100 наград «Лучшая игра 2016 года» от различных изданий, а также заслуженно выиграла в номинации «Лучшая приключенческая игра 2016» по версии The Game Awards. Следующим проектом Arkane Studios стал долгожданный научно-фантастический экшн от первого лица Prey, релиз которого состоялся в мае 2017 года. На данный момент студия входит в состав компании Zenimax Media, которая владеет Bethesda Softworks и id Software.





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В течение следующих трех недель Arkane будет праздновать свое 20-летие. В честь этого события ожидаются различные мероприятия с подарками, видео-трансляциями, интервью и многим другим, а сегодня студия решила подарить всем своим фанатам игру Arx Fatalis и цифровой артбук «Искусство Arkane». Arx Fatalis — это первая игра студии в жанре экшн, ролевая игра, которая увидела свет в далеком 2002 году.

Действие игры происходит в мире, солнце которого зашло навсегда, заставляя всех существ искать убежище в подземных пещерах. В одной из этих больших пещер, где собрались обитатели множества рас, таких как тролли, гоблины, гномы, люди, оказывается и главный герой, предназначение которого — остановить демона «Акбаа».

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Как получить подарки

Для того, чтобы получить подарки, необходимо вступить в сообщество Arkane Outsiders. Для этого перейдите на страницу, посвященную празднованию, и войдите в свою учетную запись Bethesda. После этого вступите в сообщество Arkane Outsiders и на вашу учетную запись добавятся игра Arx Fatalis и цифровой артбук.

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Если у вас нет учетной записи Bethesda, то потребуется ее создать. Создайте учетную запись Bethesda,И только после подтверждения почтового адреса вступите в сообщество Arkane Outsiders. Теперь, нажав на значок своего профиля в верхней части веб-страницы, перейдите на страницу «История транзакций». На открывшейся странице вы увидите свои подарки. Нажав на details рядом с The Art of Arkane (PDF), вы перейдете на страницу загрузки цифрового артбука.

Если вы вступили в сообщество Arkane Outsiders до того, как подтвердили свой почтовый адрес, игра Arx Fatalis будет добавлена к вашей учетной записи только спустя некоторый промежуток времени, до 3 июня 2020 года.

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Чтобы установить игру Arx Fatalis необходим Bethesda лаунчер, который вы можете скачать по ссылке в самом низу веб-страницы празднования.