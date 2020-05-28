Запланированные на 2021 год процессоры AMD получили кодовое имя Warhol
Инсайдер, скрывающийся под псевдонимом MebiuW, на своей странице в twitter @MebiuW опубликовал запись следующего содержания: «Matisse 2/7, Vermeer 3/7, Warhol 3/7, Raphael 4/5». Можно догадаться, что это список кодовых имен процессоров AMD каждое из которых сопровождается номером микроархитектуры и ее технологией производства. Мы видим текущее поколение Matisse (Zen 2, 7-нм), новые процессоры 4000-серии Vermeer (Zen 3, 7-нм), первые модели которых должны появиться в конце 2020 года, и процессоры Raphael, которые в 2022 году должны стать первыми представителями нового сокета AM5 с поддержкой оперативной памяти DDR5. Все эти данные были ранее собраны и опубликованы техническим энтузиастом, известным как KOMACHI_ENSAKA. В таблице не хватает информации о будущих технических решениях, в том числе неизвестно кодовое название настольных процессоров запланированных на 2021 год. Но теперь, если верить MebiuW, компанию гибридным решениям Cezanne составят процессоры Warhol, которые будут основаны на микроархитектуре Zen 3, выполненной по 7-нм техпроцессу.
По информации, появившейся ранее, стало известно, что гибридные решения Cezanne будут основаны на комбинации 7-нм Zen 3 и Vega. Новый техпроцесс вместе с новой графической микроархитектурой RDNA 2 мы увидим лишь в гибридных решениях Rembrandt, которые появятся в 2022 году, однако процессорная часть Cezanne все еще будет основана на доработанной микроархитектуре Zen 3+, а абсолютно новый Zen 4 появится только в процессорах Raphael.
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