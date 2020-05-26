Характеристики будущих гибридных решений AMD Cezanne, Rembrandt и Van Gogh попали в сеть — встроенная 6-нм графика RDNA 2 к 2022 году
Китайский портал Expreview.com поделился эксклюзивной информацией о запланированных на 2021 и 2022 год гибридных решениях компании AMD — Cezanne, Rembrandt и Van Gogh. На данный момент известно, что компания AMD планирует выпустить в ближайшее время процессоры Matisse Refresh — обновленную версию процессоров Matisse 3000-серии с более высокими частотами и полноценной поддержкой памяти DDR4-4000. В дальнейшие планы компании до конца 2020 года входит запуск новой 4000-серии процессоров под кодовым названием Vermeer. В их основу ляжет микроархитектура Zen 3, которая, по различным данным, обещает значительное увеличение однопоточной производительности (Instructions Per Cycle, IPC) вплоть до 20-25%. Это означает, что архитектура Zen 3 несет в себе значительные улучшения, а не ограничичвается изменением комплексов процессорных ядер (Core Complex, CCX).
AMD Cezanne
На этот вопрос в интервью порталу wccftech.com ответил Фрэнк Азор (англ. Frank Azor) исполняющий обязанности главного архитектора подразделения игровых решений компании AMD:
рекламаКогда мы утвердили дизайн для процессоров Ryzen серии 4000, наша архитектура RDNA GPU еще не была готова для интеграции в чип. Вместо этого мы решили перенести архитектуру Vega на 7-нм техпроцесс и провести дополнительную оптимизацию питания и производительности. В результате производительность выросла на 32% по сравнению с графикой предыдущего поколения, хотя мы использовали только 8 графических ядер против 10 в предыдущем поколении. Удивительно видеть, но система с гибридным процессором Ryzen 4000 позволяет играть даже в современные игры при умеренном разрешении и количестве кадров в секунду. — Interview: AMD's Chief Architect Of Gaming 'Frank Azor'
Фрэнк Азор дал понять, что производительность встроенных графических решений Vega достаточна. Также нужно помнить, что в текущих условиях производительность iGPU упирается в двухканальный контроллер памяти и тип используемой оперативной памяти. Пропускная способность оказывается ниже чем у достаточно старых бюджетных графических решений, но использующих память типа GDDR5 с частотами 5…6,5 ГГц.
AMD Rembrandt
рекламаА вот гибридные решения Rembrandt — это огромный шаг вперед. Процессорные ядра будут использовать микроархитектуру Zen 3+, а iGPU наконец избавится от архитектуры Vega и будет основываться на RDNA 2, APU будyт поддерживать DDR5, LPDDR5, а также USB 4.0 и PCI-e 4.0. Техпроцесс будет обновлен до 6-нм.
С переходом на RDNA 2 и DDR5 встроенная графика сделает огромный рывок вперед, можно предположить, что производительность достигнет уровня RX570.
AMD Van Gogh
рекламаКомпания AMD также планирует выпуск гибридного процессора под кодовым названием Van Gogh с ультранизким энергопотреблением. Этот APU напоминает упрощенную версию гибридных решений для консолей следующего поколения, PS5 и Xbox Series X. Он использует архитектуру Zen 2 и RDNA 2, но ограничен TDP на уровне 9 Вт, что позволит использовать его для тонких и легких мобильных устройств.
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