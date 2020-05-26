Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский портал Expreview.com поделился эксклюзивной информацией о запланированных на 2021 и 2022 год гибридных решениях компании AMD — Cezanne, Rembrandt и Van Gogh. На данный момент известно, что компания AMD планирует выпустить в ближайшее время процессоры Matisse Refresh — обновленную версию процессоров Matisse 3000-серии с более высокими частотами и полноценной поддержкой памяти DDR4-4000. В дальнейшие планы компании до конца 2020 года входит запуск новой 4000-серии процессоров под кодовым названием Vermeer. В их основу ляжет микроархитектура Zen 3, которая, по различным данным, обещает значительное увеличение однопоточной производительности (Instructions Per Cycle, IPC) вплоть до 20-25%. Это означает, что архитектура Zen 3 несет в себе значительные улучшения, а не ограничичвается изменением комплексов процессорных ядер (Core Complex, CCX).

AMD Cezanne

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Но больший интерес представляют продукты, выход которых запланирован на следующие два года. Компания AMD планирует выпустить APU под кодовым названием Cezanne в следующем, 2021 году, а затем, еще через год, совершенно новые APU под кодовым названием Rembrandt. До сегодняшнего дня никто не мог точно предположить какая архитектура будет использоваться в этих процессорах, но Expreview получили последние новости от надежных анонимных источников. Гибридные решения Cezanne будут использовать комбинацию процессорных ядер Zen 3 и графического ядра Vega на базе 7-нм техпроцесса. Как и у APU Renoir 4000-серии, Cezanne будут разделены на две подгруппы: экономичные модели с низким энергопотреблением и стандартные модели. Многие зададутся вопросом: где же интегрированная графика на базе микроархитектуры Radeon DNA (RDNA)? На подходе уже вторая версия RDNA, а гибридные решения все еще базируются на микроархитектуре GCN дебют которой состоялся в 2012 году.

На этот вопрос в интервью порталу wccftech.com ответил Фрэнк Азор (англ. Frank Azor) исполняющий обязанности главного архитектора подразделения игровых решений компании AMD:

реклама Когда мы утвердили дизайн для процессоров Ryzen серии 4000, наша архитектура RDNA GPU еще не была готова для интеграции в чип. Вместо этого мы решили перенести архитектуру Vega на 7-нм техпроцесс и провести дополнительную оптимизацию питания и производительности. В результате производительность выросла на 32% по сравнению с графикой предыдущего поколения, хотя мы использовали только 8 графических ядер против 10 в предыдущем поколении. Удивительно видеть, но система с гибридным процессором Ryzen 4000 позволяет играть даже в современные игры при умеренном разрешении и количестве кадров в секунду. — Interview: AMD's Chief Architect Of Gaming 'Frank Azor'

Фрэнк Азор дал понять, что производительность встроенных графических решений Vega достаточна. Также нужно помнить, что в текущих условиях производительность iGPU упирается в двухканальный контроллер памяти и тип используемой оперативной памяти. Пропускная способность оказывается ниже чем у достаточно старых бюджетных графических решений, но использующих память типа GDDR5 с частотами 5…6,5 ГГц.

AMD Rembrandt

реклама

А вот гибридные решения Rembrandt — это огромный шаг вперед. Процессорные ядра будут использовать микроархитектуру Zen 3+, а iGPU наконец избавится от архитектуры Vega и будет основываться на RDNA 2, APU будyт поддерживать DDR5, LPDDR5, а также USB 4.0 и PCI-e 4.0. Техпроцесс будет обновлен до 6-нм.

С переходом на RDNA 2 и DDR5 встроенная графика сделает огромный рывок вперед, можно предположить, что производительность достигнет уровня RX570.

AMD Van Gogh

реклама

Компания AMD также планирует выпуск гибридного процессора под кодовым названием Van Gogh с ультранизким энергопотреблением. Этот APU напоминает упрощенную версию гибридных решений для консолей следующего поколения, PS5 и Xbox Series X. Он использует архитектуру Zen 2 и RDNA 2, но ограничен TDP на уровне 9 Вт, что позволит использовать его для тонких и легких мобильных устройств.