Epic Games бесплатно раздаст коллекцию из 7 игр Samurai Shodown стоимостью $40
Коллекция игр Samurai Shodown Neo-Geo от японской компании SNK станет доступна 11 июня эксклюзивно для цифрового сервиса Epic Games Store. С момента появления и до 18 июня любой желающий сможет бесплатной привязать коллекцию из 7 игр к своей учетной записи. На других платформах коллекция Samurai Shodown Neo-Geo появится только после окончания акции Epic Games: 18 июня коллекция станет доступна в сервисе Steam за $39,99, а 28 июля коллекцию смогут приобрести обладатели PS4 и Nintendo Switch за те же $39,99.
Коллекция Samurai Shodown Neo-Geo включает в себя 7 игр среди которых переиздание всех шести классических файтингов Samurai Shodown, вышедших в период с 1993 по 2004 год, а также Samurai Shodown V Perfect — неизданную игру, которая должна была стать финальной частью серии.
- Samurai Shodown
- Samurai Shodown II
- Samurai Shodown III
- Samurai Shodown Amakusa's Revenge
- Samurai Shodown V вместе с Special Edition и Perfect
рекламаКаждая игра получила онлайн-режим с возможностью участия в рейтинговых матчах. Игры Samurai Shodown включают в себя как японскую, так и английскую версии. В коллекцию входят дополнительные материалы: игровой «музей» с интервью, музыкой, видеоматериалами, персонажами, различными документами и материалами, рассказывающими об истории игр Neo-Geo.
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