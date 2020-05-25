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Наверняка, все фанаты «Ведьмак 3» знают о существовании Witcher III HD Reworked Project (HDRP) — эта модификация добавляет в игру высококачественные текстуры моделей, окружения, мелких деталей в разрешении 4K, а также улучшает эффекты освещения. Автор модификации, известный под псевдонимом Halk Hogan, ведет работу по обновлению игровых текстур уже длительное время. Первые версии модификации HDRP увидели свет еще в 2015 году — в год релиза игры, ставшей одной из лучших RPG. С тех пор автор заменил огромное количество текстур и неустанно продолжает свою работу. На днях Halk Hogan анонсировал крупное обновление мода HDRP, которое увидит свет под номером 12.

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Диалоги занимают значительную часть игрового времени Ведьмак 3. Во время них мы изучаем различных персонажей, которые, иногда, выглядят достаточно плохо (особенно на высоких разрешениях). HDRP 12.0 приносит множество изменений, улучшений и поправок для многих персонажей. В результате, позволяя глубже погрузиться в игровой процесс.

Неигровые персонажи — это только малая часть того, что HDRP 12.0 принесет. Halk Hogan, The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate - NPCs Preview

На этот раз Halk Hogan выполнил огромную работу по обновлению текстур всех неигровых персонажей (от англ. Non-Player Character, NPC) «Ведьмак 3» у каждого из которых есть своя собственная одежда и аксессуары. В 12 версии переработанной модификации HDRP текстуры одежды, доспехов и оружия получили существенное увеличение качества, благодаря чему персонажи стали более детализированными. Теперь вы можете разглядеть мельчайшие детали: плетение нитей на ткани, рельеф кожаных и металлических доспехов, мелкие изъяны и царапины, которые, ко всему прочему, по новому играют на свету. Но это далеко не все, что принесет 12 версия модификации, приставку Ultimate она получила не просто так. Первое видео-превью модификации немного раскрывает дополнительные подробности — в HDRP 12.0 будет переработано и ведьмачье снаряжение. Все подробности автор планирует раскрыть постепенно, в нескольких видео, перед тем как модификация станет публично доступна. На данный момент публике доступна только 11 версия, но обновление должно появиться уже скоро на официальной странице модификации, размещенной на портале nexusmods

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Новая версия модификации для многих может стать еще одним поводом вернуться к игре и пройти ее заново, тем более, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» 19 мая исполнилось 5 лет! В честь этого студия CD Projekt RED устроила для фанатов несколько онлайн-мероприятий и подготовила множество специальных предложений, которые продолжают действовать, но в скорости закончатся. Успейте воспользоваться предложениями для игровых приставок PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютеров. Сроки распродаж указаны в соответствии с официальной новостью на сайте thewitcher.com, но могут несколько отличаться от реальных сроков в цифровых сервисах.