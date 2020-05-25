Ведьмак 3: Дикая Охота получит крупное обновление текстур в новой версии Witcher III HD Reworked Project
Наверняка, все фанаты «Ведьмак 3» знают о существовании Witcher III HD Reworked Project (HDRP) — эта модификация добавляет в игру высококачественные текстуры моделей, окружения, мелких деталей в разрешении 4K, а также улучшает эффекты освещения. Автор модификации, известный под псевдонимом Halk Hogan, ведет работу по обновлению игровых текстур уже длительное время. Первые версии модификации HDRP увидели свет еще в 2015 году — в год релиза игры, ставшей одной из лучших RPG. С тех пор автор заменил огромное количество текстур и неустанно продолжает свою работу. На днях Halk Hogan анонсировал крупное обновление мода HDRP, которое увидит свет под номером 12.
|Источник изображений: The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate - NPCs Preview
Диалоги занимают значительную часть игрового времени Ведьмак 3. Во время них мы изучаем различных персонажей, которые, иногда, выглядят достаточно плохо (особенно на высоких разрешениях). HDRP 12.0 приносит множество изменений, улучшений и поправок для многих персонажей. В результате, позволяя глубже погрузиться в игровой процесс.Halk Hogan, The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0 Ultimate - NPCs Preview
Неигровые персонажи — это только малая часть того, что HDRP 12.0 принесет.
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Новая версия модификации для многих может стать еще одним поводом вернуться к игре и пройти ее заново, тем более, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» 19 мая исполнилось 5 лет! В честь этого студия CD Projekt RED устроила для фанатов несколько онлайн-мероприятий и подготовила множество специальных предложений, которые продолжают действовать, но в скорости закончатся. Успейте воспользоваться предложениями для игровых приставок PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютеров. Сроки распродаж указаны в соответствии с официальной новостью на сайте thewitcher.com, но могут несколько отличаться от реальных сроков в цифровых сервисах.
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