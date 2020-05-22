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По неподтвержденной информации компания AMD может представить обновленные процессоры 3000 серии уже в июле. Распространение информации началось с записи главного менеджера Asustek Computer China в социальной сети weibo. Запись гласит: «Big day is coming... 6/16 7/7». Первая дата относится к старту продаж материнских плат AMD B550, но что запланировано на 7 июля?

Источник изображения: General Manager of Asustek Computer China Weibo анонсы и реклама Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке Дешевая Z490 S1200 Asrock Pro в Ситилинке Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже <b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх

Техно-блогер HXL на своей странице в twitter @9550pro прокомментировал запись, намекнув, что AMD планирует выпустить новые процессоры 3750X и 3850X. Более никаких подробностей. Представители портала Videokardz обратились к пользователю за более подробной информацией, но никаких комментариев, кроме того, что информация поступает от надежных источников из AMD, получено не было.

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Упоминание Matisse Refresh было замечено в презентации компании Gigabyte, выпущенной к анонсу материнских плат на наборе системной логики AMD B550. Дорожная карта компании включает в себя Matisse Refresh, Vermeer и даже APU Renoir, ни один из указанных процессоров еще не был выпущен.





Текущие версии процессоров AMD Ryzen 7 3700X и 3800X представляют из себя 8-ядерные модели с поддержкой технологии SMT и базовыми частотами 3,6 и 3,9 ГГц. Частоты в турбо режиме достигают 4,4 и 4,5 ГГц. Интересно предположить, какие улучшения может предложить AMD, если обновленные процессоры Ryzen 7 3750X и 3850X действительно запланированы. Возможно, Matisse Refresh станет своеобразным Zen 2+, который позволит отладить часть новшеств архитектуры Zen 3. Например, новые процессоры могут быть основаны на одном 8-ядерном CCX с общим кэшем L3 объемом 32 МБ. Текущие модели основаны на двух CCX модулях, что негативно сказывается на межъядерном взаимодействии и общей производительности.