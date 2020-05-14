Вычислительная мощность AMD Zen 3 превышает заявленную — сообщают производители компьютерной техники
Известный цифровой блогер из Китая (входит в топ 10 влиятельных участников Weibo по версии 2018 года, и в топ 5 лучших цифровых блогеров Weibo), пишущий под псевдонимом ice universe, поделился новостями о производительности процессоров AMD, основанных на архитектуре Zen 3. Заметка, появившаяся в социальной сети weibo, говорит об информации, поступающей с заводов крупных производителей компьютерной техники.
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Инженеры компаний утверждают, что скачок производительности Zen 3 внушителен и четвертое поколение процессоров Ryzen будет превосходить конкурирующие решения Intel не только по энергопотреблению, но и по производительности.
рекламаИсследования процессоров AMD Ryzen, основанных на архитектуре Zen 3, показывает, что их производительность даже выше той, которая была изначально озвучена компанией AMD. Заявленное увеличение числа выполняемых инструкций за такт (Instrucions Per Clock, IPC) составляло 15-17%, но, в соответствии с информацией компаний, производительность тестовых образцов превышает эти значения.
На данный момент известно, что кластер CCX процессоров Zen 3 будет содержать в себе 8 ядер и общий кэш L3 объемом 32 МБ. В совокупности с общей оптимизацией производственного процесса, архитектуры и алгоритмов управления, быстродействие процессоров Zen 3 действительно должно значительно увеличиться и, если верить приведенной информации, процессоры Ryzen 4000 могут обогнать Intel по всем показателям, обладая превосходящей однопоточной и многопоточной производительностью, и сохранив гораздо более низкое энергопотребление.
рекламаАнонс процессоров Zen 3 ожидается в конце 2020 года.
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