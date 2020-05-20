Менеджер пакетов Windows 10 представлен официально — организуйте автоматическую установку и обновление приложений из репозитория Microsoft
рекламаКомпания Microsoft представила предварительную версию менеджера пакетов для операционной системы Windows 10. Менеджер пакетов — это набор программных инструментов, которые помогают автоматизировать процесс поиска, загрузки, установки, обновления и удаления программного обеспечения в целях экономии времени и повышения удобства работы с операционной системой. Пользователь указывает, какие приложения необходимо установить, а менеджер пакетов выполняет поиск нужной версии и устанавливает ее на компьютер автоматически.
Менеджер пакетов Windows работает аналогично, как и менеджер пакетов в Linux системах. Достаточно подготовить собственный PowerShell скрипт и нажатием одной кнопки установить или обновить все программное обеспечение на компьютере без затрат времени на поиск и скачивание установочных пакетов, непосредственное участие в процессе установки.
рекламаВсе программное обеспечение подготовлено для «тихой» установки и хранится в репозитории Microsoft. Репозиторий менеджера пакетов надежно защищен, Microsoft использует SmartScreen, статический анализ, проверку хэша SHA256 и несколько других технологий, чтобы снизить вероятность проникновения вредоносного программного обеспечения в хранилище пакетов.
Менеджер пакетов Windows — это приложение с открытым исходным кодом. Любой желающий может клонировать, собрать, запустить и протестировать код из репозитория GitHub. Также пользователи могут присоединиться к программе предварительной оценки Windows или к программе предварительной оценки менеджера пакетов Windows. После присоединения к любой программе предварительной оценки, необходимо посетить Microsoft Store и скачать приложение «Установщик приложения». Диспетчер пакетов Windows будет доступен после получения обновления.
рекламаПодробнее о менеджере пакетов Windows читайте в блоге разработчиков Microsoft: Windows Package Manager Preview.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила