Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Производительность процессора Intel Core i9-10900K замерили в рендеринг-тесте Corona Benchmark. Соперником лидера линейки Comet Lake-S выступил AMD Ryzen 9 3900X. На стороне AMD перевес в два ядра, но тактовая частота 10 ядер i9-10900K в режиме Turbo Velocity Boost достигает 4,9 ГГц. В то же время тактовая частота только одного ядра Ryzen 9 3900X доходит до 4,6 ГГц, а при многопоточной нагрузке частоты редко превышают 4,1 ГГц.

В результате, высокие частоты не помогли Intel Core i9-10900K, который проиграл AMD Ryzen 9 3900X с разрывом в 3 часа. Отметим, что процессор Intel уверенно работал на частоте 4,9 ГГц в течение теста. Температуры ядер держались на уровне 85°C, самое горячее ядро разогрелось до 89°C. В свою очередь AMD Ryzen 9 3900X уверенно справился с задачей, работая на частоте 4,0…4,1 ГГц. Температуры процессора AMD не были показаны. Также было бы интересно увидеть и энергопотребление систем. Различные источники указывают, что энергопотребление Core i9-10900K в режиме PL2 достигает 250±25 Вт, ограничение энергопотребления Ryzen 9 3900X (Power Package Tracking Limit, PPT) составляет 142 Вт.

реклама

Рекомендованная стоимость Core i9-10900K находится на уровне $488, в каталогах иностранных магазинов процессор уже присутствует по цене $530. Стоимость AMD Ryzen 9 3900X на данный момент составляет $410.