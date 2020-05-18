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Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark

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Производительность процессора Intel Core i9-10900K замерили в рендеринг-тесте Corona Benchmark. Соперником лидера линейки Comet Lake-S выступил AMD Ryzen 9 3900X. На стороне AMD перевес в два ядра, но тактовая частота 10 ядер i9-10900K в режиме Turbo Velocity Boost достигает 4,9 ГГц. В то же время тактовая частота только одного ядра Ryzen 9 3900X доходит до 4,6 ГГц, а при многопоточной нагрузке частоты редко превышают 4,1 ГГц.

В результате, высокие частоты не помогли Intel Core i9-10900K, который проиграл AMD Ryzen 9 3900X с разрывом в 3 часа. Отметим, что процессор Intel уверенно работал на частоте 4,9 ГГц в течение теста. Температуры ядер держались на уровне 85°C, самое горячее ядро разогрелось до 89°C. В свою очередь AMD Ryzen 9 3900X уверенно справился с задачей, работая на частоте 4,0…4,1 ГГц. Температуры процессора AMD не были показаны. Также было бы интересно увидеть и энергопотребление систем. Различные источники указывают, что энергопотребление Core i9-10900K в режиме PL2 достигает 250±25 Вт, ограничение энергопотребления Ryzen 9 3900X (Power Package Tracking Limit, PPT) составляет 142 Вт.

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Рекомендованная стоимость Core i9-10900K находится на уровне $488, в каталогах иностранных магазинов процессор уже присутствует по цене $530. Стоимость AMD Ryzen 9 3900X на данный момент составляет $410.

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Теги

amd intel amd ryzen core i9-10900k amd ryzen 9 3900x intel comet lake-s
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Сейчас обсуждают

Алексей
09:40
за 2 минуты 8 минусов это у кого так подгорело?))) дурачки откройте глаза. 10 против 12 ядер должно быть аж 18% разницы. а красавчик Интел отыграл 5%. то есть если бы тест был 12/12 или 10/10 Интел бы...
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
Мишкин Михеевич
09:40
Обычно рендеринг идёт по очень много часов, анимации и симуляции считаются днями
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
Алексей
09:36
судя по цвету это горели знаменитые тыквенные процессоры от амуде. пожалуй оставь себе свои БУ табуретки тебе нужнее)))
Intel предлагает застраховать процессор Core i9-10900K от непредвиденных ситуаций во время разгона
Алексей
09:36
интересно чем ответит Китай учитывая, что TSMC это тоже китайская компания (хоть и с приставкой Тайвань)
TSMC прекращает принимать заказы от Huawei с 15 мая
Игорь Стратиенко
09:36
Это не мод, а римейк на совершенно другом "движке".
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Стив вернись, лютую дичь творят без тебя (((
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Юра Репченко
09:34
В приложениях 10900k разве что 3900 не X догонит. Я ещё 2 месяца назад писал фаны Интел не верили.
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
Eisbrecher
09:32
На р5 3600 могут быть просадки до 15 фпс. Буквально вчера поймал такое на терразиновой карте будучи карасем с союзником-абатуром.
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
DarkOne
09:32
Нив оном магазине не могу найти... Даже гугл на запрос нервно реагирует, делая автозамену в поиске на 3900х. Просто 3900 не находит, точнее находит новости, что АМД собирается выпустить...
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
Hannibal Lecter
09:25
Только что-то яблоки сами эти "самоледы" закупают у самсов. Че ж ретину свою дальше не ставят на топы?
Следующий iPhone будет поставляться без кнопок, Lightning и USB-C
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