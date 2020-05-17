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Источник изображения: asus.com реклама

Материнские платы LGA1200 и процессоры Intel Comet Lake-S уже ждут покупателей в магазинах и доступны для предварительного заказа, начало продаж запланировано на 20 мая. В этот же день снимается ограничение на публикации, раскрывающие производительность и технические подробности процессоров и материнских плат нового поколения. А пока интернет издания только подогревают интерес, публикуя фотографии новых материнских плат, основанных на наборе системной логики Intel Z490. Некоторые производители и технические издания предоставляют больше информации. Например, компания MSI на онлайн-презентации раскрыла температурный режим подсистемы питания для нескольких материнских плат из новейшей линейки продуктов, а также рассказала о некоторых секретах оптимизации работы новых процессоров Intel.

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Корейский портал Korea Benchmark опубликовал предварительный обзор двух материнских плат ASUS: ROG Maximus XII Hero TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi) . Авторы поделились и снимками с тепловизора, показывающими уровень нагрева элементов околосокетного пространства, в том числе радиаторов, охлаждающих цепи питания. Испытания проходили с 10-ядерным процессором Intel Core i9-10900K, который возглавляет линейку настольных процессоров Comet Lake-S. Результаты демонстрируют температурный режим при работе процессора в режимах энергопотребления PL1 и PL2, при которых процессор должен потреблять около 125 и 250 Вт соответственно, в реальности потребляемая мощность оказалась выше и составила 130 и 273 Вт. Нагрузка на процессор создавалась тестовым пакетом Cinebench R20.

Максимальная температура радиатора цепей питания ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi) составила 54°C и 80°C для режимов энергопотребления PL1 и PL2. Материнская плата ROG Maximus XII Hero проявила себя лучше — температуры радиаторов составили 46°C и 61°C. Причина кроется в наличии дополнительного вентилятора. Плата ASUS TUF Gaming Z490-PLUS (Wi-Fi) комплектуется только кронштейном для установки вентилятора на радиаторы подсистемы питания, самого вентилятора в комплекте нет.

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Для сравнения, температуры подсистем питания материнских плат MSI MEG Z490 ACE и Z490 Gaming Edge (Wi-Fi) достигали 69,5°C и 73,5°C при автоматическом регулировании частоты ядер процессором и энергопотреблении 200 Вт. При фиксированной частоте ядер на отметке 5,1 ГГц и энергопотреблении 255 Вт, цепи питания MEG ACE и Gaming Edge разогрелись до 77,5°C и 86,5°C. Стоит отметить, что MSI MEG Z490 ACE оборудована дополнительным вентилятором охлаждения, а Z490 Gaming Edge (Wi-Fi) — нет.