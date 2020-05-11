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Без преувеличения один из лучших проектов десятилетия и безоговорочная игра 2015 года «Ведьмак 3», которая до сих пор вызывает огромный интерес игрового сообщества, получила очередную модификацию с текстурами высокого разрешения.

Некоторое время назад для игры «Ведьмак 3» появился новый проект, начало которому положил моддер rufuzzo. Проект получил название rfuzzo's AI 4K Upscaled Project и был опубликован на известном портале моддеров nexusmods.com. Цель проекта — обновить текстуры игры, увеличивая их разрешение с помощью системы, базирующейся на искусственном интеллекте. Разработчик уже выполнил модификацию текстур Вызимы и стандартных наборов брони и аксессуаров, включая наборы из всех официальных дополнений.

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Источник изображений: rfuzzo's AI 4K Upscaled Project - Clutter на nexusmod.com

Сегодня rufuzzo опубликовал новую часть своего проекта: rfuzzo's AI 4K Upscaled Project — Clutter . На этот раз изменению подверглись текстуры мелких предметов (элементы убранства, кухонные предметы, столы, коробки и прочие элементы). Автор отмечает, что поскольку многие текстуры очень малы (512×512px и меньше), пришлось немного изменить подход к работе в этой части проекта. Текстуры небольшого размера не были увеличены, вместо этого у текстур мелких предметов была повышена резкость. Очевидно, что текстуры вилок не нуждаются в 4K разрешении. Остальные текстуры, с разрешением 1K и 2K были увеличены до 4K разрешения.

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Автор ждет обратной связи от поклонников и готов к конструктивному обсуждению принятых решений. Возможно подход будет пересмотрен.

В комментариях к предыдущей записи пользователи отмечали: «Есть же HD Reworked Project, где как раз все текстуры заменены, автор годами мод делает, недавно вышла новая версия с замененными текстурами Туссента».

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Верно, HD Reworked Project (HDR) — великолепный мод для «Ведьмак 3» с текстурами высокого разрешения. Но со слов rufuzzo его модификация полностью совместима с HDR, более того, rufuzzo рекомендует использовать оба мода. Между rfuzzo's AI 4K Upscaled Project и HDR существует только около 20 конфликтов — это означает, что большая часть текстур rfuzzo не покрывается HDR. Таким образом, на данном этапе обе модификации дополняют друг друга.

Ссылка на модификацию приведена в тексте. Ссылки на первые две части проекта: