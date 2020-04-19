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источник изображения: gog.com

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Одна из лучших игр последних лет, Ведьмак 3 Дикая Охота, может получить новые моды на графику с 4K текстурами. Моддер rufuzzo начал работу по внедрению в игру текстур высокого разрешения, которые создаются на базе стандартных текстур Ведьмак 3 при помощи искусственного интеллекта. Rufuzzo признает, что автоматическое повышение разрешения текстур с помощью искуственного интелекта уступает ручной работе. Но в последнем случае необходима колоссальная работа по обновлению всех текстур Ведьмак 3. Искусственный интеллект позволяет значительно улучшить текстуры, автоматизируя и ускоряя этот процесс.

На данный момент rufuzzo представил два мода:

rfuzzo's AI 4K Upscaled Project – Wyzima, обновляющий текстуры во дворце императора Эмгыра, в крупнейшем городе и столице Темерии — Вызиме.

rfuzzo's AI 4K Upscaled Project – Free DLC — мод на броню, обновляющий текстуры наборов брони и предметов для спутницы Геральта — Плотвы, которые были добавлены в бесплатных DLC для Ведьмак 3 Дикая Охота. В их число входят текстуры брони школы Волка, набор брони Скеллиге и другие.

источник изображений: страница rfuzzo на nexusmods

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На этом работа не заканчивается, rfuzzo планирует обновить все стандартные игровые текстуры до высокого разрешения.

Для включения текстур необходимо наличие модификации Enhanced Graphics Settings от разработчика dvcons или Tweaks от TookaFace. Модификации rfuzzo для Ведьмак 3 можно найти на его личной странице на сайте nexusmods.com.