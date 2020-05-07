Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Пользователь портала Reddit, скрывающийся под псевдонимом «LoremIpsumLoremIpsu», опубликовал новую порцию информации о планах студии Rockstar Games. Со слов автора, информация тщательно была отобрана им из различных источников и перепроверена, и содержит как более ранние новости, так и самые последние, еще нигде не опубликованные.

Релиз Grand Theft Auto VI был запланирован на октябрь 2021 года. Проект завершен примерно на 60…70%, но Rockstar пересматривает некоторые аспекты игры на основе опыта, полученного после релиза Red Dead Redemption 2, история расширяется, корректируется сюжет и составляется план поддержки игры после релиза. Пересматривается механика прохождения сюжетных миссий, которая должна предложить более открытый и нелинейный подход. Также студия решила не торопиться, постоянный доход от GTA V Online позволяет им отодвинуть релиз и тщательно подготовить проект. О GTA VI говорят как об игре десятилетия, так как Rockstar планирует поддерживать GTA VI как минимум 10 лет. Студия вкладывает в GTA VI все, чтобы быть уверенной, что это будет проект с очень долгим жизненным циклом. Сетевой режим ожидается в GTA VI со 100% уверенностью и он со старта будет обладать большим количеством контента. Студия планирует регулярно поддержать оnline режим. До пандемии целевым временем релиза GTA VI был период с октября 2021 года по февраль 2022 года. Неизвестно, насколько будут скорректированы даты, но Rockstar очень беспокоится о здоровье своих сотрудников.

реклама

Напомним, некоторое время назад предполагаемая утечка раскрыла подробности сюжета и персонажей новой части GTA VI.

Следующее обновление GTA V Online будет игровым режимом «Копы и жулики (Cops and Crooks)», в настоящее время оно запланировано на период с июня по июль, студия планирует очень интересный сюрприз всем поклонникам сетевого режима GTA V.

реклама

Red Dead Redemption 2 будет выпущен для XBOX Series X, с большой вероятностью это будет объявлено 7 мая на презентации Inside XBOX. Обновление Red Dead Online было запланировано на прошлый месяц, но студии пришлось отложить его из-за проблем с тестированием и текущей ситуацией с пандемией коронавируса, влияющей на рабочие процессы. Поэтому текущее обновление будет объединено со следующим, которое должно появиться очень скоро. Grand Theft Auto V не получит версию для консолей следующего поколения.