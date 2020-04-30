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На интернет ресурсе reddit появилась новая утечка, раскрывающая некоторые подробности следующей части блокбастера Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. Корни утечки берут свое начало на небезызвестном анонимном форуме 4chan. Со слов автора, он являлся знакомым одного из участников команды разработчиков GTA VI, который был недоволен работой в студии и предоставил конфиденциальную информацию, вероятно, перед своим увольнением.

Согласно предполагаемой утечке GTA VI разрабатывается с конца 2016 года, но активная стадия разработки началась вскоре после переноса GTA V на консоли текущего поколения в 2014 году.

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В GTA VI нас будет ждать веселая мини-игра, где мы сможем ходить в туалет и управлять своим «хозяйством», используя контроллер. Ожидается появление возможности эффектно преодолевать препятствия, заниматься паркуром.

Карта игры будет похожа на карту GTA San Andreas с тремя крупными и одним небольшим городом. Размер карты будет грандиозным — он превысит размер вместе взятых карт из GTA V и Red Dead Redemption 2. Также в игре будут присутствовать острова, один из них располагается в центральной америке.

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В GTA VI будет четыре главных героя: водитель по имени Уолтер Уоллес (Walther Wallace), парень по имени Томас Браниган (Thomas Branigan), занимающийся контрабандой на самолете «Ворон», отец одиночка и по совместительству торговец наркотиками по имени Маркус Берк (Marcus Burke) и бывший военный из IDF чье имя не раскрыто. В игре будут присутствовать несколько детских персонажей, в основном они взаимодействуют с Бёрком и его сыном-подростком. Произойдут изменения в функции переключения персонажей, она не будет мгновенной, как раньше. В игре будет присутствовать Мори Киббуц (Mori Kibbutz) — персонаж из The Ballad of Gay Tony в GTA IV. Физическая форма всех персонажей может изменяться как в GTA San Andreas и Red Dead Redemption 2.

Часть игры предположительно будет происходить в 1980-х годах, прежде чем история перейдет к настоящему времени, что-то похожее мы уже видели в Grand Theft Auto V и Mafia II. Большинство миссий станет нелинейными.

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Оружие станет намного более реалистичными по сравнению с GTA V, во время миссий нужно быть осторожным, можно случайно ликвидировать персонажей, что изменит ход истории. Рукопашная боевая механика усложнится и будет очень схожа с таковой в Red Dead Redemption 2.

Вся эта информация была получена в течение 2019 года и автор утверждает, что игра определенно не находится на ранней стадии разработки, как было заявлено ранее.

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