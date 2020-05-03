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Апрельский отчет немецкого ритейлера Mindfactory.de показывает абсолютное превосходство на рынке продукции AMD. Продажи процессоров AMD в 10 раз выше чем у главного конкурента! За апрель доля AMD среди всех проданных процессоров составила 91% против 9% у Intel. Конечно, наибольшим спросом пользуются новейшие процессоры семейства Matisse, на них приходится 66% всех продаж. Наиболее продаваемым стал Ryzen 5 3600 — действительно народный процессор, который является лучшим выбором для среднебюджетного компьютера, 6 ядер и 12 потоков обеспечат потрясающую производительность как в повседневных задачах, так и в играх. Следующим по популярности стал Ryzen 7 3700X — отличная модель с заделом на будущее, производительности 8 ядер и 16 потоков хватит и рабочей станции начального уровня для создания мультимедийного контента и для требовательных игр, и для комфортного и качественного стриминга.

Самым продаваемым процессором Intel стал Core i7-9700K — оптимальное решение для игр по мнению компании, но не по мнению покупателей. Процессор обладает 8 ядрами и не поддерживает технологию HT, несмотря на это i7-9700K немного превосходит Ryzen 7 3700X, но лишь в некоторых играх, при этом стоит дороже: 395 € против 290 €.

Апрель был лучшим месяцем в общем объеме продаж и лучшим с точки зрения доли рынка для AMD. И ситуация не изменится до начала продаж Comet Lake-S. Intel нужно очень постараться и серьезно подойти к ценовой политике, чтобы попытаться отвоевать часть рынка обратно. В любом случае это будет не просто, множество пользователей уже село на поезд AMD, который будет следовать без пересадок вплоть до конечной остановки AM5. Поэтому, изменение ситуации на рынке маловероятно, особенно, с учетом того, что к концу года AMD должна представить настольные Ryzen 4000, совместимые с AM4.