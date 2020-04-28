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Источник изображения: DOOM Eternal - Official Trailer #2 / Bethesda Softworks UK YouTube Channel

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Пользователь FlightlessMango на своем одноименном YouTube канале и веб-сайте проводит сравнение производительности игр на операционных системах Linux и Windows. Одно из последних сравнений было посвящено игре Doom Eternal. На этот раз противостояние двух операционных систем окончилось победой Linux с крепким перевесом в 6%. Тестовая конфигурация FlightlessMango включала процессор Intel Core i7-8700K, работающий на частоте 4,7 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти G.Skill Trident Z 3200 МГц и видеокарту Nvidia GeForce RTX 2080. В качестве дистрибутива Linux использовался Arch Linux, а игра запускалась в среде Wine 5.5.9-24-tkg-pds fsync с графическим API Vulkan.

Результаты тестирования включают графики изменения частоты кадров, времени кадра и загрузки процессора. Сравнивая графики изменения частоты и времени кадров нельзя выделить какие-либо явные различия, обе системы ведут себя одинаково, за исключением нескольких моментов в которых то одна, то другая система показывает себя с лучшей или худшей стороны.

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График загрузки процессора выглядит лучше на Linux, он более плавный, без скачков и провалов, в целом нагрузка на процессор на Linux ниже. Это заслуга Vulkan, который менее агрессивен к ресурсам процессора.





Источник изображений: flightlessmango.com реклама

По итоговым результатам Arch Linux с Wine и Vulkan выиграли у Windows 10 как по максимальному, так и по среднему количеству кадров около 8 и 6% соответственно. Различие в количестве кадров в очень редких событиях находится на уровне погрешности и составляет 1 кадр в пользу Linux.

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В последнее время Linux все лучше и лучше начинает проявлять себя в играх, графический API Vulkan — это будущее Linux игр, которое становится все ближе.

Еще больше сравнений можно найти на официальном сайте.