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Обновленный графический мод 2020 Parallax для The Elder Scrolls V Skyrim содержит более 5 ГБ текстур высокого разрешения

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Признанная многими лучшей игрой 2011 года, The Elder Scrolls V Skyrim, до сих пор остается на слуху, огромное сообщество фанатов продолжает свои странствия по Тамриэлю, а энтузиасты выпускают огромное число дополнений и модификаций, преображающих игру и позволяющих снова и снова, без устали, окунаться в мир Скайрима.

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Графические моды The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition пополнились новым набором текстур высокого разрешения Skyrim 2020 Parallax, который серьезно преображает игру. Автор модификации, Pfuscher, подготовил более 5 ГБ текстур для ландшафта, городов, подземелий и множества других вещей. Автор начал свою работу еще в далеком 2016 году и каждый год он выпускает новую, обновленную версию своего набора. Изменения в игре можно увидеть в видеоматериале (при записи также использовались модификации Rudy ENB и Obsidian weathers).


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Модификация требует наличия Static Mesh Improvement Mod, который позволяет значительно улучшить внешний вид множества статических низкополигональных моделей. Также автор рекомендует установить SSE Parallax Shader Fix для придания объемности многим объектам. Последнее обновление мода Skyrim 2020 Parallax состоялось 22 апреля.

источник изображений: www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/2347
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the elder scrolls v: skyrim skyrim the elder scrolls моды текстуры
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