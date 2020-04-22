Неделя бесплатного доступа Monopoly Plus в Ubisoft Play — красочная трехмерная версия классической настольной игры
рекламаUbisoft объявила неделю бесплатного доступа для игры Monopoly Plus в сервисе Uplay. Акция началась 21 апреля и продлится до 27 апреля. В течение недели вы можете скачать игру Monopoly бесплатно. Monopoly —цифровая версия классической настольной игры с тремя уникальными интерактивными досками. В процессе игры трехмерные доски и города динамично развиваются, позволяя наблюдать захватывающий процесс ведения застройки, развития инфраструктуры, благоустройства города и окрестностей, а также следить за жизнью населения. Игра предлагает различные режимы с шестью наборами правил, а также быстрые режимы с пятью специальными целями, позволяющие сделать игру короткой и приятной.
Monopoly Plus позволяет играть локально или онлайн с количеством игроков до 6, так что вы и ваши друзья можете играть вместе, не выходя из дома. После 27 апреля игроки, которые хотят продолжать играть, могут приобрести игру на Uplay по акции, которая предлагает сэкономить 60% и получить игру всего за 339,60 ₽.
рекламаИгра не требует современного оборудования, минимальные системные требования ограничиваются наличием актуальной операционной системы Microsoft Windows, процессором Intel Core i3-550 или AMD Phenom II x4 945, 4 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GTX 460v2 или Radeon 7750 с поддержкой DirectX 11.
Игра полностью локализована — в ней присутствует русский интерфейс, озвучка и субтитры.
рекламаСтраница акции: freeweekend.ubisoft.com/monopoly/ru-Ru
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