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источник изображения: xiaomist.com

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Несколько месяцев назад появились первые упоминания о новом планшете от компании Xiaomi. Сегодня эти слухи подкрепились попавшими в интернет рекламными материалами.

Опубликованный снимок сообщает, что планшет получит название Redmi Pad 5G и будет работать под управлением фирменной оболочки MIUI For Pad.

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Дисплей Xiaomi Redmi Pad 5G будет иметь частоту обновления 90 Гц, что является серьезным шагом вперед для линейки планшетов Xiaomi.

Планшет будет оснащен хорошим чипом среднего сегмента Qualcomm Snapdragon 765G и радио-модулем Snapdragon X52 с поддержкой технологии 5G второго поколения. Qualcomm Snapdragon 765G это двух-кластерный чип, который объединяет восемь ядер Kryo 475. Главный кластер включает два ядра ARM Cortex-A76 с частотами 2,4…2,2 ГГц, энергосберегающий кластер содержит шесть ядер ARM Cortex-A55, работающих на частоте 1,8 ГГц. В чипе используется современный графический процессор Adreno 620.

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Что несвойственно для планшетов, Redmi Pad 5G планируется оборудовать неплохой камерой с разрешением 48 МП. Программное обеспечение камеры содержит систему искусственного интеллекта, повышающую качество съемки в зависимости от окружения.

Мощность зарядного устройства планшета Xiaomi Redmi Pad 5G достигнет 30 Вт, что в три раза мощнее чем у планшетов прошлого поколения. К сожалению, информации о емкости батареи не приводится.

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Стоимость планшета составит 1999 юаней, или около 260 евро, более подробной информации о характеристиках и о дате официального анонса не поступало.