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источник изображения: @realmemobiles twitter реклама

Китайский производитель Realme откладывает презентацию своих флагманских Android 10 смартфонов Realme Narzo 10 и 10A. Сообщение, опубликованное в twitter компании Realme, не содержит дополнительных разъяснений. Чтобы утешить своих поклонников, компания лишь намекает, что отложенный анонс — это затишье перед бурей. Компания сделает небольшой шаг назад и создаст мощный фундамент для ошеломляющего возвращения, порвем всех. Презентация флагманов Realme Narzo 10 и 10A должна была состояться завтра, 21 апреля, но, скорей всего, онлайн событие будет полностью отменено. Причина не уточняется.

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Напомним, ранее презентация смартфонов была запланирована на 24 марта, но была отменена из-за сложной эпидемиологической обстановки.





источник изображения: @realmemobiles twitter реклама

По известной на данный момент информации, Realme Narzo 10 это смартфон с 6,5 IPS экраном, с разрешением 1600 на 720 пикселей. В основе смартфона лежит 12-нм система Mediatek Helio G80, объединяющая в себе шесть ядер Cortex-A55 1,8 ГГц, два ядра Cortex-A75 2,0 ГГц и графический ускоритель Mali-G52 MC2. Смартфон планировалось выпускать в двух версиях: с 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ встроенной или с 4 ГБ и 128 ГБ памяти соответственно. Realme Narzo 10 оборудован камерой с четырьмя объективами: 48 МП основным модулем, 8 МП сверхширокоугольным, 2 МП модулем для макро съемки и 2МП черно-белым модулем для распознавания глубины. Фронтальная камера оборудована модулем 16 МП. Емкость аккумулятора смартфона составляет 5000 мАч.

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Realme Narzo 10a — младший брат флагмана с более простым чипом Mediatek Helio G70, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, тройной основной камерой с модулем 12 МП, 2 МП макро и 2 МП портретным модулями. Фронтальной камерой на 5 МП.