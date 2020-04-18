В Steam бесплатно можно получить две инди игры - Drop и Red Gate
рекламаОчередные игры станут бесплатными в онлайн-сервисе Steam сегодня. Уже в ближайшее время все желающие смогут бесплатно и навсегда привязать к своему аккаунту две инди игры — это Drop и Red Gate.
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Drop — анимационная приключенческая игра об истории маленького мальчика путешествующего в мире приливов. Однажды мальчик замечает проблески света под волнами и ныряет вглубь, чтобы найти источник света, но ускользающий огонек заставляет погружаться главного героя все глубже и глубже.
рекламаОсобенности:
- простая, но затягивающая история
- увлекательный игровой процесс
- простое управление с использованием только мыши
- рыбалка, как основная составляющая игры
рекламаRed Gate — это приключенческая игра, вселенная которой состоит из двух миров: мира сражений и исследований. Игра повествует об история солдата, который перемещается между двумя мирами, чтобы заполучить власть, победить могущественные силы врага и спасти население
Особенности:
- два мира: приключенческий мир с различными элементами и мир битвы с многочисленными врагами
- игровая система, связывающая два мира взаимодействующих мира
- 2D карта
- исследовательская часть с системой различных навыков и предметов
- простая в управлении, но сложная в освоении система боя
- система усилений и прокачки
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Игры будут доступны бесплатно в течение 9 дней.
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