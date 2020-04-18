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В Steam бесплатно можно получить две инди игры - Drop и Red Gate

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Очередные игры станут бесплатными в онлайн-сервисе Steam сегодня. Уже в ближайшее время все желающие смогут бесплатно и навсегда привязать к своему аккаунту две инди игры — это Drop и Red Gate.

источник изображения: store.steampowered.com

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Drop — анимационная приключенческая игра об истории маленького мальчика путешествующего в мире приливов. Однажды мальчик замечает проблески света под волнами и ныряет вглубь, чтобы найти источник света, но ускользающий огонек заставляет погружаться главного героя все глубже и глубже.

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Особенности:

  • простая, но затягивающая история
  • увлекательный игровой процесс
  • простое управление с использованием только мыши
  • рыбалка, как основная составляющая игры
источник изображения: store.steampowered.com

 

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Red Gate — это приключенческая игра, вселенная которой состоит из двух миров: мира сражений и исследований. Игра повествует об история солдата, который перемещается между двумя мирами, чтобы заполучить власть, победить могущественные силы врага и спасти население

Особенности:

  • два мира: приключенческий мир с различными элементами и мир битвы с многочисленными врагами
  • игровая система, связывающая два мира взаимодействующих мира
  • 2D карта
  • исследовательская часть с системой различных навыков и предметов
  • простая в управлении, но сложная в освоении система боя
  • система усилений и прокачки

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Игры будут доступны бесплатно в течение 9 дней.

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