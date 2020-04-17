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Еще в декабре прошлого года компания Google начала работу над функцией отправки страниц из настольной версии браузера Chrome на мобильные устройства путем создания QR-кода. Позже компания добавила соответствующую настройку в экспериментальные сборки браузера Chrome Canary, но новая функция не работала должным образом до сегодняшнего дня.

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Начиная со сборки Chrome Canary 84.0.4116.5 функция стала выполнять свои основные задачи. После включения новой опции, в адресной строке браузера становится доступной кнопка, нажав на которую пользователь получает QR-код с зашифрованной URL ссылкой веб-страницы.

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Чтобы воспользоваться новой функцией, убедитесь, что вы используете сборку Chrome Canary 84.0.4116.5 или новее. Включите настройку chrome://flags/#sharing-qr-code-generator и перезапустите браузер. Теперь на любой веб-странице в адресной строке появится нужная кнопка, активирующая новую функцию. Щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Создать QR-код для этой страницы».

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Теперь сканируйте сгенерированный QR-код камерой вашего смартфона и получите ссылку на веб-сайт. Так же новая функция позволяет загрузить QR-код для страницы в формате изображения, которое можно отправить любому пользователю. На данный момент функция не доработана, но она будет работать лучше уже в ближайшие дни и, вероятно, в скором времени появится в стабильной версии браузере Chrome.