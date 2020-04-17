Бесплатные игры на Android от Gameloft, 30 классических игр в честь двадцатилетия компании
рекламаШироко известный издатель и разработчик мобильных игр, компания Gameloft, в честь своего двадцатилетия бесплатно дарит всем желающим 30 классических игр, которые позволят поностальгировать по временам кнопочных Java телефонов. Праздничная подборка оформлена в виде большого сборника ретро игр «Gameloft Classics: 20 Years», который бесплатно доступен для Android смартфонов в Google Play. В бесплатном сборнике представлены игры множества жанров, среди них Motocross: Trial Extreme, Modern Combat 2: Black Pegasus, Block Breaker 3 Unlimited, Zombiewood, Абракадабол, Zombie Infection, N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance. Каждый найдет для себя что-то интересное и вспомнит как пролетало время на школьных переменах, парах в университете, в дороге на учебу или работу. Все игры полностью оптимизированы для современных смартфонов и адаптированы для сенсорного управления.
Оцените как изменились игры за это время и с чего начинала компания Gameloft, разрабатывающая сейчас такие хиты как Asphalt, Modern Combat, Dungeon Hunter, Легенды дракономании.
рекламаДвадцать лет — это достижение, настолько большое, что заставляет нас серьезно переосмыслить многое. В этот момент празднования хочется оглянуться назад и посмотреть, как индустрия изменилась и развилась, вспомнить начало более простых игр для более простых телефонов и оценить будущее мощных платформ и новых технологий, которые полностью будут задействованы разработчиками в новых проектах. Я с гордостью могу сказать, что мы начинали у самых истоков и что мы помогли сформировать то, что представляет из себя индустрия сегодня.
Александр Рошфор (Alexandre de Rochefort), финансовый директор Gameloft с 2000 года.
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