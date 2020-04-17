Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Широко известный издатель и разработчик мобильных игр, компания Gameloft, в честь своего двадцатилетия бесплатно дарит всем желающим 30 классических игр, которые позволят поностальгировать по временам кнопочных Java телефонов. Праздничная подборка оформлена в виде большого сборника ретро игр, который бесплатно доступен для Android смартфонов в Google Play. В бесплатном сборнике представлены игры множества жанров, среди них Motocross: Trial Extreme, Modern Combat 2: Black Pegasus, Block Breaker 3 Unlimited, Zombiewood, Абракадабол, Zombie Infection, N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance. Каждый найдет для себя что-то интересное и вспомнит как пролетало время на школьных переменах, парах в университете, в дороге на учебу или работу. Все игры полностью оптимизированы для современных смартфонов и адаптированы для сенсорного управления.

Оцените как изменились игры за это время и с чего начинала компания Gameloft, разрабатывающая сейчас такие хиты как Asphalt, Modern Combat, Dungeon Hunter, Легенды дракономании.