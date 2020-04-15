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Riot Games упростила получение ключей на закрытое бета тестирование Valorant

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источник изображения: beta.playvalorant.com

 

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Riot Games упрощает доступ к закрытой бета-версии своего нового тактического шутера Valorant. Теперь ключи для доступа к закрытой бете Valorant можно получить не только у узкого круга стримеров Twitch, заключивших партнерские соглашения с Riot Games и имеющих специальные привилегии, но и всех других стримеров, которые получили игру и начали вести активные стримы Valorant на Twitch. Все стримеры смогут раздавать ключи на закрытую бету Valorant активировав специальную функцию в настройках игры.

Однако Riot отмечает, что несмотря на то, что это изменение не увеличивает количество раздаваемых ключей, просто теперь вы можете посмотреть любой Valorant -стрим, чтобы иметь возможность получить ключ. Таким образом вероятность получения ключа не должна измениться ни в большую ни в меньшую сторону.

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источник изображения: twitter @PlayValorant

 

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Riot Games понимает, что спрос на бета-ключи огромен, и многие желающие расстраиваются не получая доступ даже после нескольких дней просмотров. Компания заявляет, что прилагает все усилия, чтобы раздать как можно больше ключей, но не может резко повышать нагрузку на сервера. Riot ведет активный процесс развертывания серверной инфраструктуры по всему миру и плавное повышение нагрузки позволяет своевременно обнаруживать слабые места и принимать меры без последствий.

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