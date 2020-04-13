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Долгожданные флагманы Motorola могут быть представлены 22 апреля

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источник изображения: pricebaba.com

 

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Motorola официально анонсировала «Motorola Flagship Launch E-vent». Событие состоится в понедельник 22 апреля, в 19:00 по московскому времени. Вероятно, компания представит свои новые флагманские устройства, слухи о которых уже давно наполняют информационное пространство. На это намекает короткий видеоролик, прикрепленный к записи. На нем демонстрируется устройство с дизайном, схожим с новыми смартфонами Edge+ и Edge, рендеры и спецификации которых давно утекли в сеть.

В соответствии с официально неподтвержденной информацией от инсайдеров, Edge+ будет оборудован 6,7 дюймовым AMOLED дисплеем с закругленными краями (waterfall display). Разрешение дисплея составит 2340x1080 пикселей, частота обновления 90 Гц. Фронтальная камера располагается в левом верхнем углу экрана и спрятана под его поверхность. Смартфон будет оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, клавиши включения и регулировки громкости расположены с правой стороны. В верхней части находится гнездо для наушников, а в нижней части телефона расположен порт USB Type-C, решетка динамика и слот для SIM-карты.

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источник изображения: Motorola twitter @Moto

 

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Что касается начинки, то ожидается, что Motorola Edge+ будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 5000 мАч. Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 10 и будет поддерживать сети 5G. Тройная камера Motorola Edge+ может состоять из основного датчика на 108 МП, сверхширокоугольного на 16 МП и телеобъектива на 8 МП.

В более простом Motorola Edge ожидается Snapdragon 765, 6 ГБ оперативной памяти и батарея на 4500 мАч. Камера будет представлена модулями на 64 МП, 16 МП и 8 МП для сверхширокоугольного и телеобъектива соответственно.

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