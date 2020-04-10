Lian Li представила новые модели столов-компьютеров DK-05F и DK-04F
рекламаКомпания Lian Li, крупнейший производитель высококачественных корпусов и аксессуаров для персональных компьютеров, представила две новые премиальные модели столов-компьютеров DK-05F и DK-04F.
К ключевым особенностям новых моделей относятся:
- Настраиваемая, с помощью удобно расположенного пульта управления, высота стола с возможностью сохранения четырех предустановленных значений. Высота изменяется от 689 до 1175 мм, вы можете работать за столом как сидя, так и стоя.
- Грамотно разработанная конструкция как с физиологической, так и с эстетической точки зрения. Конструкция выполнена из высококачественного алюминия и стали, сочетая в себе высокую прочность и легкость. Толстое 8 мм съемное закаленное стекло является рабочей поверхностью стола.
- Электрохроматическая тонировка стекла с регулируемым уровнем затемнения.
- Возможность расположения в столе DK-05F сразу двух полноразмерных E-ATX систем, в DK-04F уместится только одна, но оба стола обеспечивают практически безграничные возможности вмещения компонентов любого размера.
- Легкость сборки и обслуживания со съемными монтажными панелями материнской платы, панелями вентиляторов и корзинами для устройств хранения данных. До 8 мест под накопители 3,5 или 2,5 дюйма в DK-05F и 9 мест для накопителей в DK-04F (6×3,5 и 3×3,5/2,5).
- Непревзойденные возможности расположения компонентов систем водяного охлаждения.
- Управление подсветкой и вентиляторами с наличием предустановленных режимов или переключения в режим автоматической регулировки.
| источник изображений: lian-li.com
рекламаСроки поступления в продажу и стоимость новинок не уточняется. Предыдущая модель DK-05 сейчас присутствует в продаже с ценой около 2500$.
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