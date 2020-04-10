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дизайн-проект кресла Fallout

источник изображения: @noblechairs twitter реклама

Бренд компьютерных кресел премиум класса Noblechairs объявил о сотрудничестве с компанией Bethesda. Теперь Noblechairs является официальным партнером Bethesda и будет производить продукты в стилистике игр знаменитого американского издателя.

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Первое кресло будет выполнено в стилистике игры Fallout, оно должно появиться на рынке летом, во втором квартале 2020 года. В это же время планируется представить кресло с дизайном по мотивам серии игр DOOM. А затем Noblechairs продолжит создавать кресла в дизайне и других известных проектов Bethesda.

Стивен Левит (Steven Levitt), менеджер по развитию бизнеса noblechairs, в своем twitter @fiveub выразил свое уважение Bethesda:

реклама Bethesda — одна из самых уважаемых и опытных игровых студий в отрасли. Партнерство с мировым брендом высококлассных игровых кресел отлично подойдет тем, кто хочет играть в игры с комфортом. Я с нетерпением жду окончательных проектов во плоти, мы будем рвать и метать (прим. Rip and tear — отсылка к знаменитой фразе DoomGuy)!

Бренд Noblechairs принадлежит немецкой компании PGW (Pro Games Ware) и производит кресла, обеспечивающие оптимальный комфорт для всех тех, кто проводит много времени за компьютером. Спортивный дизайн и эргономика кресел вдохновлены салонами самых дорогих и эксклюзивных автомобилей.