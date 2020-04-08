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источник изображения: corsair.com

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Компания Corsair представила две новые модели беспроводных компьютерных мышей премиум класса Dark Core RGB Pro и Dark Core RGB Pro SE. Новинки поддерживают передовые технологии компании, такие как Corsair Slipstream Wireless и Hyper-polling technology, оснащены новейшим оптическим сенсором и обладают возможностью беспроводной зарядки.

Corsair Dark Core RGB Pro является обновленной версией мыши Dark Core RGB, заслужившей множество похвал и наград различных изданий. Сохранив ту же форму и комфорт обновленная версия получила возможность подключения тремя различными способами: с помощью Slipstream Wireless с временем отклика менее 1 мс, Bluetooth с малой задержкой или спомощью проводного USB соединения. Оптический сенсор также был заменен на доработанный PixArt PAW3392, оптимизированный для беспроводной связи, с чрезвычайно низким энергопотреблением и собственным разрешением 18000 точек на дюйм (DPI), настраиваемым с шагом 1 DPI. Новая технология Hyper-polling от Corsair, дебютирующая в Dark Core RGB Pro, обеспечивает невероятно быстрое время отклика, поддерживая частоту опроса на уровне до 2000 Гц, что в два раза быстрее, чем у стандартных игровых мышей. Технология Hyper-polling позволяет полностью раскрыть потенциал Slipstream Wireless для достижения наименьших задержек.

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источник изображения: corsair.com

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Corsair Dark Core RGB Pro может похвастаться девятью зонами RGB-подсветки, что больше чем у других мышей Corsair, включая привлекательную встроенную световую панель с четырьмя индивидуально настраиваемыми светодиодами. Программное обеспечение Corsair iCUE позволяет досконально настроить как технические характеристики мыши, так и подсветку с возможностью синхронизации с другими устройствами iCUE, а также переназначить кнопки и запрограммировать макросы для любой из восьми кнопок мыши.

Corsair Dark Core RGB Pro сохраняет удобную контурную форму своего предшественника, включая две сменные боковые накладки. Подзарядка мыши осуществляется через кабель USB-C, а Dark Core RGB Pro SE позволяет подзаряжать мышь с помощью беспроводной зарядки Qi. Вы можете использовать SE версию мыши с Qi-совместимыми устройствами, такими как коврик для мыши Corsair MM1000.

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Dark Core RGB — это самая совершенная беспроводная игровая мышь из когда-либо созданных Corsair, обеспечивающая до 50 часов автономной работы, оборудованная надежными переключателями Omron, рассчитанными на 50 миллионов нажатий и встроенным хранилищем для сохранения до трех профилей подсветки и макросов.

источник изображения: corsair.com реклама



Новинки уже доступны в интернет-магазине Corsair и во всемирной сети авторизованных дилеров и дистрибьюторов Corsair по цене 89,99$ и 79,99$ за SE и обычную версию соответственно.