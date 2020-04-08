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Браузер Google Chrome обновился до версии 81, которая принесла с собой такую полезную функцию как группировка вкладок. Данная функция востребована у пользователей, которым приходится часто работать с большим количеством активных вкладок, теперь они смогут упорядочить вкладки и работать с ними продуктивнее.

Чтобы создать новую группу вкладок, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть правой кнопкой мыши на вкладке и выбрать опцию «Добавить в новую группу». Chrome выделит группу обводкой, цвет которой можно изменять, а сами группы будут разделяться блоками с именами, которые пользователь назначит группам.

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Чтобы добавить дополнительные вкладки в группу, щелкните их правой кнопкой мыши и выберите имя группы в разделе «Добавить в существующую группу». Кроме того, вы можете просто перетащить вкладки в область созданной группы. Точно так же вы можете перетащить вкладку из группы, чтобы удалить ее, или нажмите «Удалить из группы» в контекстном меню вкладки.

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На данный момент функция является экспериментальной, поэтому для ее активации необходимо перейти в раздел экспериментальных функций браузера chrome://flags/ и включить функцию Tab Groups, которая станет доступна после перезагрузки браузера.

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Группировка вкладок — это отлично, но текущее решение не избавляет пользователей от проблемы нехватки места на панели вкладок. При группировке размер вкладок остается прежним, не происходит компоновки вкладок и оптимизации занимаемого ими пространства, а название группы дополнительно отнимает еще часть пространства. Думаю разработчикам Chrome в будущем переработать дизайн панели вкладок и внести новые функции для более эффективного использования пространства панели.