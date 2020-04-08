Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Группировка вкладок стала доступна в браузере Google Chrome 81

для раздела Блоги
+
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Браузер Google Chrome обновился до версии 81, которая принесла с собой такую полезную функцию как группировка вкладок. Данная функция востребована у пользователей, которым приходится часто работать с большим количеством активных вкладок, теперь они смогут упорядочить вкладки и работать с ними продуктивнее.

Чтобы создать новую группу вкладок, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть правой кнопкой мыши на вкладке и выбрать опцию «Добавить в новую группу». Chrome выделит группу обводкой, цвет которой можно изменять, а сами группы будут разделяться блоками с именами, которые пользователь назначит группам.

реклама

Чтобы добавить дополнительные вкладки в группу, щелкните их правой кнопкой мыши и выберите имя группы в разделе «Добавить в существующую группу». Кроме того, вы можете просто перетащить вкладки в область созданной группы. Точно так же вы можете перетащить вкладку из группы, чтобы удалить ее, или нажмите «Удалить из группы» в контекстном меню вкладки.

реклама

На данный момент функция является экспериментальной, поэтому для ее активации необходимо перейти в раздел экспериментальных функций браузера chrome://flags/ и включить функцию Tab Groups, которая станет доступна после перезагрузки браузера.

реклама

Группировка вкладок — это отлично, но текущее решение не избавляет пользователей от проблемы нехватки места на панели вкладок. При группировке размер вкладок остается прежним, не происходит компоновки вкладок и оптимизации занимаемого ими пространства, а название группы дополнительно отнимает еще часть пространства. Думаю разработчикам Chrome в будущем переработать дизайн панели вкладок и внести новые функции для более эффективного использования пространства панели.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google браузеры google chrome браузер chromium web browser
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
10
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
29
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
7
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
73
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
20
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 73
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K оказался на 17% медленнее AMD Ryzen 7 4800U на ОЗУ 4266 МГц
66
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 – лучшая видеокарта весны 2020 года по версии Нardwaretimes
54
Rockstar утверждает, что все слухи о GTA VI ложные – подробностей про игру не будет до официального анонса
17
Компания Microsoft начала бесплатную раздачу игр, общая стоимость которых превышает 7000$
15
Уникальная видеокарта GeForce RTX 2080 Ti «Cyberpunk 2077 Edition» была продана с аукциона за 6129 долларов
42
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
10
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
27
В магазине Microsoft бесплатная раздача множества игр, включая серию Subway Simulator
19
8-ядерный процессор Intel Core i9 10980HK оказался на 54% производительнее в играх, чем флагманы предыдущих поколений
13
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X против системы водяного охлаждения – есть ли смысл владельцам процессоров Ryzen покупать дорогую «водянку» по мнению Нardwaretimes
38
Windows 10 20H1: всё, что известно на данный момент
8
Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении объёмов нефтедобычи
85
Переиздания Mafia II и Mafia III заметили и на Тайване
4
Большое тестирование флагманской видеокарты NVIDIA GeForce GTX 980 Ti – на что способна лучшая видеокарта 2015 года в современных играх по версии Тechspot
1
Самые популярные геймерские видеокарта и процессор марта 2020 года в Steam – NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i5-9400F
21
Результаты попыток охладить процессор Intel Core i9-10900F появились в сети
28
Sony представила геймпад для PlayStation 5
28
Даже Intel Core i9-10900F потребует качественного охлаждения — энергопотребление процессора может превышать 220 Вт
25
Объявлена стоимость предзаказа настольных процессоров Intel Comet Lake-S
37
Ветераны DayZ трудятся над новым крупным «выживачом»
1

Популярные статьи

Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
43
Чем охлаждать народный райзен. Часть 2: темная сила
26
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
29
Мои впечатления от нового блока питания AeroCool Aero white 700W
70
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
50
8 лучших модов для The Witcher 3. Часть 1
1
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
34
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
7
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
10

Сейчас обсуждают

enzolas
13:28
Блин, жалко ряженка об этом не знает и ходит на 4400-4500 :( обязательно ей сообщите.
Результаты попыток охладить процессор Intel Core i9-10900F появились в сети
enzolas
13:27
А может не терять :) и в теме по Zen2 тонна скринов где 90+ градусов и все нормально. Но может терять, все верно.
Результаты попыток охладить процессор Intel Core i9-10900F появились в сети
Strain
13:27
наш ВВП тоже любит оперировать процентами,а не реальными цифрами.имеем 30\70%.в мае всё пойдёт на спад у амд(как и цены на 1,2,3 рузены и это гуд) и 4000 рузен не поможет,ибо Skylake(2015г) для амд по...
AMD за пару лет отвоевала у Intel восемь процентов клиентского рынка
Romario Fam
13:26
Сборка 3600X + 5700XT будет идеальной в соотношении цена/производительность нежели рассмотреные сборки в статье. Это сборка напрашивается в статью сама собой)
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
Hyper666
13:24
а АМДэшники про какие-то 40% заявляют....
Самые популярные геймерские видеокарта и процессор марта 2020 года в Steam – NVIDIA RTX 2060 и Intel Core i5-9400F
hihimik
13:24
Хороший аргумент. Я крещеный.
Результаты попыток охладить процессор Intel Core i9-10900F появились в сети
Собака на Zene
13:21
Если Zen 3 обойдёт Intel ещё и в играх, то вполне вероятно, что компания добра покажет своё истинное лицо.
AMD почувствовала силы теснить Intel и дальше
Sh1rk0
13:17
Если такое и было, это уже читерство. Подобное бывало во многих играх.
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
Sh1rk0
13:17
Да, как минимум в двух местах помню. (может и больше). В самом начале на холмах нужно успеть запрыгнуть в паутинку или телепорт (кому как удобнее), то будет пропущен уровень яма с воронами. Потом на м...
Карантинная ностальгия: лучшие игры для легендарной Dendy
Evgeniy Som
13:11
OMG ты реально нуб??? ))) что у видюх отдельное питалово известно всем и оно без проблем вытягивает больше 200вт, я об этом выше и написал. 200 ватт даже для средней материнки не проблема, возьмем к п...
Даже Intel Core i9-10900F потребует качественного охлаждения — энергопотребление процессора может превышать 220 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем