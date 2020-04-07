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Портал androidpolice.com сообщил о готовности апрельского пакета обновлений смартфонов Google Pixel. Несмотря на то, что в документации к обновлениям говорится только о нескольких исправлениях, связанных с Bluetooth и задержкой появления клавиатуры, это обновление также содержит поправки в функцию разблокировки по лицу — теперь для снятия блокировки необходимо, чтобы глаза владельца смартфона были открыты. Впервые эта поправка появилась в Android 11 Developer Preview 2.

На днях Google заявила, что требование открытых глаз теперь доступно. В первоначальном выпуске телефона это было предметом спора, функция безопасности работала, даже когда ваши глаза были закрыты, но новая настройка должна повысить безопасность.

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Авторы отмечают, что функция не была включена автоматически после обновления, ее нужно было включить вручную в разделе настроек Безопасность > Фейсконтроль. Сканирование лица не происходит непрерывно, поэтому при неудачной попытке разблокировки (например, вы моргнули) необходимо запускать проверку повторно активируя триггер вводом пин-кода, выключением / включением дисплея и т.п.

Обновления по воздуху должно быть уже доступно для Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4 и 4 XL.