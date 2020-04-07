Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Апрельское обновление для смартфонов Google добавило условие открытых глаз для разблокировки по лицу

для раздела Блоги
+
Дешевая RTX 2070 MSI Ventus, надо брать
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидка на 2070 Super Asus Gaming - цена удивит
Слив RTX 2080 Super Gigabyte Gaming по цене рефа 2080 не супер
Скидки до 50% в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Портал androidpolice.com сообщил о готовности апрельского пакета обновлений смартфонов Google Pixel. Несмотря на то, что в документации к обновлениям говорится только о нескольких исправлениях, связанных с Bluetooth и задержкой появления клавиатуры, это обновление также содержит поправки в функцию разблокировки по лицу — теперь для снятия блокировки необходимо, чтобы глаза владельца смартфона были открыты. Впервые эта поправка появилась в Android 11 Developer Preview 2.

На днях Google заявила, что требование открытых глаз теперь доступно. В первоначальном выпуске телефона это было предметом спора, функция безопасности работала, даже когда ваши глаза были закрыты, но новая настройка должна повысить безопасность.

реклама

Авторы отмечают, что функция не была включена автоматически после обновления, ее нужно было включить вручную в разделе настроек Безопасность > Фейсконтроль. Сканирование лица не происходит непрерывно, поэтому при неудачной попытке разблокировки (например, вы моргнули) необходимо запускать проверку повторно активируя триггер вводом пин-кода, выключением / включением дисплея и т.п.

Обновления по воздуху должно быть уже доступно для Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL, 3a, 3a XL, 4 и 4 XL.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфон android google безопасность google pixel smartphone face unlock security
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
2
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
47
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
70
Деньги вперед: главные игры апреля 2020 года
18
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
32
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
27
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
20
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
27

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 70
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 48
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 47
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 27
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рабочая версия первого эмулятора PlayStation 4 почти готова
25
Geekbench и AnTuTu: Kirin 820 5G значительно превзошел в производительности Snapdragon 765G
4
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K оказался на 17% медленнее AMD Ryzen 7 4800U на ОЗУ 4266 МГц
40
Microsoft полностью переработала «Экран смерти» – новый дизайн и продвинутая функциональность
53
Core i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K скоро поступят в продажу, они получат 10, 8 и 6 ядер и частоты в 5GHz
59
Polaris – всё: NVIDIA заявила, что GDDR5 не хватает всем
19
Переход на 4К-мониторы состоится нескоро – статистика Steam подтверждает бессмысленность покупки дорогих 2-К и 4К-дисплеев в 2020 году
141
Только мышь и клавиатура: Half-Life Alyx уже можно пройти без VR шлема
9
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 – лучшая видеокарта весны 2020 года по версии Нardwaretimes
20
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
72
Компания Microsoft начала бесплатную раздачу игр, общая стоимость которых превышает 7000$
9
Специалисты рассчитали влияние частоты и режима работы оперативной памяти на производительность настольного Ryzen 9 3900X и мобильного Ryzen 9 4900HS
3
Отвоевав рынок настольных компьютеров, AMD отнимет у Intel и рынок ноутбуков – Нardwaretimes
3
Супружеская пара из Америки продавала афроамериканцам несуществующую криптовалюту, подкреплённую обычной водой
15
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X против системы водяного охлаждения – есть ли смысл владельцам процессоров Ryzen покупать дорогую «водянку» по мнению Нardwaretimes
28
Death Stranding и Cyberpunk в наших реалиях, или мощнейший PR-ход от талантливого графического дизайнера
3
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
25
SK Hynix запустит полномасштабное производство памяти DDR5 с 8400 МГц и 64Gb
11
Xiaomi запускает продажу недорогих и мощных RedmiBook 14 Ryzen Edition с ценой всего от $465
3
В Великобритании зафиксированы поджоги вышек 5G из-за теории заговора вокруг коронавируса
10

Популярные статьи

В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
47
Гайд: как снизить энергопотребление AMD Ryzen на 20%
10
Сказ о том, как инженеры ASUS жидкий металл приручили
22
Kodi 18: Авторизация в Youtube (пошаговое руководство)
7
Коронавирус убивает не только людей: как пандемия влияет на производителей электроники
7
Лучшие графики и статистика для отслеживания пандемии коронавируса
2
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
2
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2

Сейчас обсуждают

Max Payne
10:02
Пфф... У нас на лохито и в хохляндии на лохе-олх давно так делают. Местные Аль Капончики крышки меняли и через авито доставку впаривали жертвам всякие пни горелые с крышками от i7.
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
Danil Shtern
10:02
смотрю иван ., пригляделся ... да это же шланг 1945 )
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
ccoonstt
10:01
После того, как они отлучили QIP от аськи, ушёл с неё, слава Святому Игнатию. :) Всё, до чего дотягиваются потные ручки Mail.ru, превращается в дерьмо.
ICQ New — очередная попытка Mail.ru Group вернуть интерес к древнему мессенджеру
Kasyan
10:00
Обязательно кэп!
Создатели игры Crysis впечатлены производительностью и удобством игровой приставки PlayStation 5
Danil Shtern
09:59
" люди, которые отвечают за качество новостей Вам выскажут свою позицию." их позиция ясна, высказывать ее излишне , вот она
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
Kasyan
09:56
Феникс опять в Экселе запутался!
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Danil Shtern
09:53
" А вообще - я не знаю почему такого горе-блогера ещё не забанили." потому что проблема сайта не в зелотах, зистасксах , качках и прочем (убрано цензурой), а именно в адменстрации сайта, которая ради...
Мошенник из Китая продавал поддельные процессоры AMD Ryzen 9 3900X, под крышкой которых скрывались 4-ядерные A8-9600
Kasyan
09:53
У нас?! Она на старте будет стоить минимум 599$ в США.
Microsoft успокоила фанатов Xbox Series X, рассказав о "гибком" ценнике на игровую приставку
Y0!
09:52
Жертва маркетинга? Зачем было 2 года сидеть на десятке, когда можно было использовать православную семёрку? Вот моё железо не позволяет использовать семёрку - нет официальных драйверов USB, а неофициа...
Windows 10 20H1: всё, что известно на данный момент
smaximaa
09:47
Слава Хуангу! Аминь
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем