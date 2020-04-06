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источник изображения: windboundgame.com реклама





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Издатель Deepsilver совместно со студией 5LIVES анонсировали Windbound — новую ролевую игру на выживание с открытым миром. Главная героиня игры, девушка-воин по имени Кара, попадает после кораблекрушения на необитаемый остров и теперь вынуждена адаптироваться к неизвестной местности, заниматься исследованием флоры и фауны, и постройкой средств для охоты и перемещения по суше и морю.

Игра обещает невероятные приключения в процессе изучения истории и разгадывания секретов множества затерянных островов, которые скрывают невероятные таинства и неожиданные откровения. Продвигаясь по островам каждый раз игрок будет знакомиться с уникальной дикой природой и ландшафтом, сталкиваться лицом к лицу с новыми опасностями и трудностями.

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Изучайте дикую местность, чтобы найти ресурсы, которые вы можете использовать для создания огромного спектра инструментов и оружия для охоты на диких животных и улучшения своей лодки, ведь рано или поздно вам придется покинуть остров в поисках новых ресурсов и пропитания, кто знает, что вас будет ждать дальше, нужно серьезно подготовить транспорт и инструмент к грядущему, еще более тяжелому путешествию. Лодка — ваш главный компаньон в этом путешествии, тщательно изготавливайте свое собственное парусное судно, чтобы плыть по коварным водам, переходя с одного острова на другой.

Выход проекта анонсирован на 28 августа 2020 года для PlayStation 4, PC, Xbox One и Nintendo Switch.

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