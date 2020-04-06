Deepsilver и 5LIVES анонсировали ролевую игру Windbound
реклама
рекламаИздатель Deepsilver совместно со студией 5LIVES анонсировали Windbound — новую ролевую игру на выживание с открытым миром. Главная героиня игры, девушка-воин по имени Кара, попадает после кораблекрушения на необитаемый остров и теперь вынуждена адаптироваться к неизвестной местности, заниматься исследованием флоры и фауны, и постройкой средств для охоты и перемещения по суше и морю.
Игра обещает невероятные приключения в процессе изучения истории и разгадывания секретов множества затерянных островов, которые скрывают невероятные таинства и неожиданные откровения. Продвигаясь по островам каждый раз игрок будет знакомиться с уникальной дикой природой и ландшафтом, сталкиваться лицом к лицу с новыми опасностями и трудностями.
рекламаИзучайте дикую местность, чтобы найти ресурсы, которые вы можете использовать для создания огромного спектра инструментов и оружия для охоты на диких животных и улучшения своей лодки, ведь рано или поздно вам придется покинуть остров в поисках новых ресурсов и пропитания, кто знает, что вас будет ждать дальше, нужно серьезно подготовить транспорт и инструмент к грядущему, еще более тяжелому путешествию. Лодка — ваш главный компаньон в этом путешествии, тщательно изготавливайте свое собственное парусное судно, чтобы плыть по коварным водам, переходя с одного острова на другой.
Выход проекта анонсирован на 28 августа 2020 года для PlayStation 4, PC, Xbox One и Nintendo Switch.
рекламаОфициальный сайт игры
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила