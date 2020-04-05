Бесплатная раздача Pinball FX3 с тремя DLC в Steam продлится еще 2 дня
рекламаИспытываете ностальгию по 3D Pinball Space Cadet, которая развлекала вас с времен Windows NT 4.0 и была забыта с появлением Windows 7? Тогда вам точно стоит обратить внимание на Pinball FX3, который вместе с тремя DLC в составе Care Package сейчас можно бесплатно получить в сервисе Steam. Набор DLC включает дополнения Star Wars Pinball, Aliens vs. Pinball, Marvel Pinball: Heavy Hitters.
рекламаВ обращении разработчика, студии Zen, говорится:
Как и для многих, текущая обстановка вынудила сотрудников Zen Studios работать из дома и максимально возможно изолироваться. Мы искренне надеемся, что вы, ваша семья и ваши друзья останутся в добром здравии и в хорошем настроении на предстоящие недели и месяцы.
рекламаЧтобы поднять вам настроение, мы объединились с нашими друзьями в Disney, чтобы бесплатно предоставить вам множество часов игрового времени Pinball FX3, вдохновленного знаковыми творениями Lucasfilm Ltd., Marvel и Fox. Этот пакет абсолютно бесплатен ограниченное время, и все девять столов из этих трех DLC — это то, что вы можете оставить себе навсегда: Star Wars Pinball (Империя наносит ответный удар, Войны клонов, Боба Фетт), Marvel (Дэдпул, Веном, Первый мститель: Противостояние), и Чужие (Чужой, Чужой против Хищника, Чужой: Изоляция). Убедитесь, что вы также скачали Pinball FX3, который всегда был бесплатен.
Pinball FX3 — это самая большая игра в этом жанре, созданная сообществом. Кроме увлекательного игрового процесса игра может предложить многопользовательский режим с генерируемыми пользователями турнирами, а также соревновательные лиги, создающие бесконечную возможность для соревнований. Кроме того в игре доступны достижения Steam, поддержка контроллера и Remote Play для смартфонов, планшетов и телевизоров.
рекламаИгра очень тепло была воспринята сообществом и получила массу положительных отзывов. Раздача набора продлится до 20:00 8 апреля по московскому времени.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила