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источник изображения: store.steampowered.com

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Испытываете ностальгию по 3D Pinball Space Cadet, которая развлекала вас с времен Windows NT 4.0 и была забыта с появлением Windows 7? Тогда вам точно стоит обратить внимание на Pinball FX3, который вместе с тремя DLC в составе Care Package сейчас можно бесплатно получить в сервисе Steam. Набор DLC включает дополнения Star Wars Pinball, Aliens vs. Pinball, Marvel Pinball: Heavy Hitters.

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Как и для многих, текущая обстановка вынудила сотрудников Zen Studios работать из дома и максимально возможно изолироваться. Мы искренне надеемся, что вы, ваша семья и ваши друзья останутся в добром здравии и в хорошем настроении на предстоящие недели и месяцы. реклама Чтобы поднять вам настроение, мы объединились с нашими друзьями в Disney, чтобы бесплатно предоставить вам множество часов игрового времени Pinball FX3, вдохновленного знаковыми творениями Lucasfilm Ltd., Marvel и Fox. Этот пакет абсолютно бесплатен ограниченное время, и все девять столов из этих трех DLC — это то, что вы можете оставить себе навсегда: Star Wars Pinball (Империя наносит ответный удар, Войны клонов, Боба Фетт), Marvel (Дэдпул, Веном, Первый мститель: Противостояние), и Чужие (Чужой, Чужой против Хищника, Чужой: Изоляция). Убедитесь, что вы также скачали Pinball FX3, который всегда был бесплатен.

Pinball FX3 — это самая большая игра в этом жанре, созданная сообществом. Кроме увлекательного игрового процесса игра может предложить многопользовательский режим с генерируемыми пользователями турнирами, а также соревновательные лиги, создающие бесконечную возможность для соревнований. Кроме того в игре доступны достижения Steam, поддержка контроллера и Remote Play для смартфонов, планшетов и телевизоров.

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Игра очень тепло была воспринята сообществом и получила массу положительных отзывов. Раздача набора продлится до 20:00 8 апреля по московскому времени.

Ссылка на набор