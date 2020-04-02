Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания AMD с 31 марта 2020 года решила свернуть поддержку текущей версии технологии StoreMI, позволяющей объединять жесткие диски с твердотельными накопителями в один логический диск, сочетающий большой объем и высокую скорость работы. Также технология поддерживала подключение до 2 ГБ оперативной памяти (RAM Disk).

Технология StoreMI на лету анализировала наиболее часто используемые файлы и оптимизировала их местоположение для максимально быстрого доступа.

реклама

Пользователи, успевшие загрузить текущую версию технологии StoreMI до 31 марта 2020 года, могут продолжать использовать ее, но AMD больше не будет предоставлять техническую поддержку по данной версии продукта.

Компания планирует сосредоточить свои внутренние ресурсы разработки на создание нового решения для замены. Преемник StoreMI обещает быть более продвинутым решением с измененным и более богатым набором функций. Выпуск первых версий нового программного обеспечения запланирован на второй квартал 2020 года.

реклама

Для тех, кто ищет решение для ускорения системы хранения данных после 31 марта 2020 года есть два пути: либо дождаться нового решения AMD, либо использовать альтернативное решение, такое как Enmotus FuzeDrive (на котором и была основана технология StoreMI). AMD не рекомендует загружать текущую версию технологии StoreMI со сторонних интернет-ресурсов.