Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD прекращает поддержку StoreMI и готовит на замену новую технологию

для раздела Блоги
+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Компания AMD с 31 марта 2020 года решила свернуть поддержку текущей версии технологии StoreMI, позволяющей объединять жесткие диски с твердотельными накопителями в один логический диск, сочетающий большой объем и высокую скорость работы. Также технология поддерживала подключение до 2 ГБ оперативной памяти (RAM Disk).

Технология StoreMI на лету анализировала наиболее часто используемые файлы и оптимизировала их местоположение для максимально быстрого доступа.

реклама

Пользователи, успевшие загрузить текущую версию технологии StoreMI до 31 марта 2020 года, могут продолжать использовать ее, но AMD больше не будет предоставлять техническую поддержку по данной версии продукта.

Компания планирует сосредоточить свои внутренние ресурсы разработки на создание нового решения для замены. Преемник StoreMI обещает быть более продвинутым решением с измененным и более богатым набором функций. Выпуск первых версий нового программного обеспечения запланирован на второй квартал 2020 года.

реклама

Для тех, кто ищет решение для ускорения системы хранения данных после 31 марта 2020 года есть два пути: либо дождаться нового решения AMD, либо использовать альтернативное решение, такое как Enmotus FuzeDrive (на котором и была основана технология StoreMI). AMD не рекомендует загружать текущую версию технологии StoreMI со сторонних интернет-ресурсов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ssd hdd caching software storemi дисковой кэш
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
6
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
27
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
7
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
38
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре World War Z
12
Обзор ноутбука ASUS Laptop 15 X509FL
5
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
46

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 27
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 43
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 38
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 22
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Осталось менее 20 часов до окончания бесплатной раздачи Hard Disk Sentinel
27
Праздник во время самоизоляции продолжается - стартовала раздача отличных игр, фанаты Dark Souls и стратегий от Paradox будут довольны
7
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
115
NVIDIA показала несколько новых скриншотов Minecraft с трассировкой лучей
28
Праздник геймера продолжается - в Epic Games Store раздают бесплатно один из эксклюзивов
12
Слухи: новая The Witcher станет приквелом Wild Hunt с Цири в главной роли
15
Первые тесты процессоров Intel Core 10-го поколения – провал года или триумфальное возвращение в высшую лигу
28
Qualcomm не сможет конкурировать с Kirin 820 – заявил президент Honor
11
Первоапрельская флагманская видеокарта AMD Radeon RX Gamma XT на GPU Big Navi получила 5120 ядер CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7, поддержку 8K и PCI Express 5.0
30
ASUS дарит антивирус Dr. Web при покупке флагмана ZenFone 6
7
Пассивную Palit GTX 1650 KalmX прожарили в первых тестах
11
Владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX получат улучшенную настройку графики и новые игры с нейросетью DLSS 2.0
12
Sony представила телевизоры 8K и 4K телевизоры стоимостью от 1130 долларов
8
Праздник геймера - в Steam снова проходит бесплатная раздача нескольких игр
2
Huawei P40 Pro – лучший камерофон в мире по версии DxOMark с большим отрывом от конкурентов
4
Какая досада: игрок почти прошёл DOOM Eternal на «абсолютном кошмаре», но погиб на последнем уровне
13
5 игр апреля 2020, которые ждёт каждый геймер
11
Intel выпустит настольный 16-ядерный процессор с тактовой частотой выше 6 000 МГЦ и графикой в 1 TFLOP
15
Бюджетная видеокарта GeForce GTX 1650 получила бесплатное 50% увеличение скорости памяти и уже поступила в продажу
12
AMD решила проблемы с производительностью в работе Matlab
8

Популярные статьи

Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
82
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
27
Технический осмотр моей видеокарты спустя три года непрерывной эксплуатации без обслуживания - мнение о GTX 1060 Xtreme Gaming 6G
41
Некроклокинг - максимальный разгон самой мощной видеокарты из 2011 года и тест в современных играх
24
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
28
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
6
Самые дорогие компьютерные корпуса - шары, яхты, столы, космос и футуризм
15
Экспресс-обзор мер безопасности российских компьютерных магазинов - где купить компьютер и не получить в нагрузку вирус
8
Тестирование игры Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
25
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
16

Сейчас обсуждают

Мишкин Михеевич
11:40
Смотрится просто глупо... Можно было сделать видео с обгонами и перестроениями хотябы. Делать к косплей под гонки без правил и ехать по правилам на заранее закрытой территории для съёмок? Это, как при...
Most Wanted в реальной жизни – фанаты Need for Speed переходят на городские дороги
beltar
11:39
7-ка до сих пор составляет довольно большой сегмент в котором игра м/б продана, так что работать под 7 - это нормально. Иначе кому охота возвраты ловить. Понятие "старая" игра нуждается в уточнении. C...
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
A224
11:34
Маркс был прав
Создателям игры Borderlands 3 указали на дверь и отказали в достойных премиях
Сергей Сидоренко
11:32
Я имел виду цифровое Т2 с антены (не аналоговое). Наверно просто ожидал большего... А в DNS всё время гоняют только рекламу непонятного качества и напрочь отказываются что-то эфирное подключать (магаз...
Sony представила телевизоры 8K и 4K телевизоры стоимостью от 1130 долларов
Sh1rk0
11:30
https://www.youtube.com/watch?v=UJYqVOkLt60&feature=emb_logo
Про атмосферность в компьютерных играх и хитрых маркетологов
beltar
11:29
Ну если XP эстетически убогая, то у тебя проблемы с чувством прекрасного. Ставится классический стиль, что в XP, что в 7, и нормальная цветовая гамма без попугайства, хорошая контрастность, никаких ту...
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Kasyan
11:28
Gtx 1050 ti на одном уровне RX 560, напомню 1050 ti позиционировали как конкурента RX 570. Просто Хуанито сделал очередной куколд с новыми драйверами и старые карты работают все хуже и хуже. Владельцы...
34 актуальных видеокарты против Resident Evil 3 – изучаем оптимизацию игры под видеокарты с 2 Гб ОЗУ
Garik14
11:28
Engineering Sample
Первые тесты процессоров Intel Core 10-го поколения – провал года или триумфальное возвращение в высшую лигу
A224
11:28
да уж, сколько я его ждал-ждал. плюнул, купил pocophone
Xiaomi пошутила над фанатами 1 апреля пообещав перевыпустить старый флагман
Андрей Пурясов
11:27
А не проще скачать взломанную версию? Не понимаю зачем люди пишут новости про раздачу каких-то программ или игр(одиночных), которые можно в абсолютно любой момент скачать и никуда не торопиться
Осталось менее 20 часов до окончания бесплатной раздачи Hard Disk Sentinel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем