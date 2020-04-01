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В сети продолжают появляться доказательства того, что шестая часть франшизы Grand Theft Auto находится в разработке. Портал gamingbolt.com сообщает, что совсем недавно GTA VI была замечена в резюме актера Хорхе Консехо, которое можно найти на его сайте jorgeconsejo.com. По-видимому, он играл роль человека, известного как «Мексиканец», и похоже, что озвучивание этой роли было сделано еще в 2018 году, что говорит о том, что игра находилась в разработке, по крайней мере, тогда. Обычно процесс озвучки это не самое первое, что делают разработчики, поэтому можно с большой уверенностью сказать, что разработка игры зашла достаточно далеко еще в 2018 году.

источник изображения: gamingbolt.com реклама

Интересно, что Хорхе Консехо спустя какое-то время удалил GTA VI из своего резюме, но предусмотрительные пользователи успели сделать снимки, представленные ниже. Позже, из-за наплыва вопросов от фанатов, актер опубликовал запись в twitter, сказав, что не может комментировать «определенные проекты» из-за «условий контракта».

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источник изображения: twitter @JorgeConsejo

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Напомним, что 23 марта внимательные пользователи заметили активность на доменах компании Take-Two Interactive. Серверы, на которых расположен домен gtaVI.com, были перенесены в Нью-Йорк, а при обращении к домену было отключено перенаправление на главный сайт студии Rockstar Games.