Процессор AMD Ryzen 7 4800H протестирован в Passmark
рекламаРезультаты мобильного процессора Ryzen 7 4800H появились в базе данных тестового пакета PassMark. Восьмиядерный мобильный процессор AMD с поддержкой SMT смог набрать 18193 баллов, а полученный процессором рейтинг однопоточной производительности составил 2690.
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рекламаПроцессор занял первую строку общего рейтинга среди всех мобильных процессоров, присутствующих в базе на 30 марта, значительно опередив бывшего лидера в лице Intel Core i9 9980HK, который удостоился лишь 16434 баллов, однако оценка однопоточной производительности у Intel оказалась выше — 2826 баллов. Это можно объяснить более высокой частотой в турбо режиме, которая у представителя семейства Coffee Lake достигает 5 ГГц.
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Серия Ryzen 4000H это мобильные процессоры с интегрированной графикой на новейшей архитектуре Zen2 и 7-нм техпроцессе. На данный момент линейка APU включает в себя 9 моделей с количеством ядер от 4 до 8 и количеством потоков от 4 до 16, количество ядер встроенной графики Vega варьируется от 5 до 8. За счет нового техпроцесса удалось значительно повысить рабочие и пиковые частоты процессоров, что в совокупности с рядом оптимизаций архитектуры и поддержкой оперативной памяти LPDDR4x дало значительный скачок в производительности при низком энергопотреблении и тепловыделении не превышающем 54 Вт для флагманской модели.
Ноутбуки на базе 4000 серии вот-вот появятся в продаже.
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