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Портал Guru3D со ссылкой на twitter канал @momomo_us сообщает о планах компании Intel анонсировать самый производительный процессор для мобильных устройств Core i9-10980HK уже 2 апреля.

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Мобильные процессоры Comet Lake-H по-прежнему основаны на 14-нм техпроцессе. Core i9-10980HK получит 8 ядер и 16 потоков, что является превосходным решением для ноутбуков. Частота одного ядра может повышаться до 5,3 ГГц за счет технологии Thermal Velocity Boost (TVB), которая управляет частотой в зависимости от того, насколько текущая температура процессора ниже максимально допустимой. Поэтому следует отметить, что для достижения этой частоты необходимо очень хорошее охлаждение. Ожидается, что мобильные процессоры 10-го поколения серии Core-H будут анонсированы 2 апреля, аналогичная дата анонса назначена компанией NVIDIA для серии мобильных графических ускорителей SUPER.

Слайд ниже был опубликован @momomo_us в twitter.

источник изображения: guru3d.com со ссылкой на @momomo_us twitter реклама

На данный момент известно о 7 процессорах Comet Lake-H готовящихся к анонсу, среди них модели с 4, 6 и 8 ядрами, все процессоры поддерживают технологию Hyper Threading. Заявленный уровень TDP для всех моделей составляет 45 Вт.

Core i9-10980HK (8/16), 2,4 ГГц и 5,3 ГГц (TVB);

Core i7-10875H (8/16), 2,1 ГГц и 5,1 ГГц (TVB);

Core i7-10850H (6/12), 2,7 ГГц;

Core i7-10750H (6/12), 2,6 ГГц и 5,0 ГГц (TVB);

Core i5-10500H (6/12), 2,5 ГГц и 4,2 ГГц (Turbo);

Core i5-10400H (4/8), 2,6 ГГц;

Core i5-10300H (4/8), 2,5 ГГц и 4,5 ГГц (Turbo).

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источник изображения: guru3d.com со ссылкой на @momomo_us twitter

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