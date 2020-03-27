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источник изображения: kingmax.com.tw реклама

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источник: kingmax.com.tw

Компания KINGMAX, ведущий мировой поставщик запоминающих устройств, с гордостью объявляет о выпуске твердотельного накопителя PX4480 с поддержкой PCIe 4.0 x4 (Gen4x4) и спецификациями NVMe 1.3. Поскольку SSD играет ведущую роль в нынешнюю эпоху, ультра-тонкий и сверхбыстрый SSD формата 2280 с интерфейсом M.2 обязательно привлечет ваше внимание. Твердотельный накопитель KINGMAX Gen4x4 PX4480 прекрасно подойдет для систем на базе материнских плат с набором системной логики X570 и процессоров AMD Ryzen Matisse 3000 серии. Новый SSD предлагает широкий выбор емкостей — 500 ГБ, 1 и 2 ТБ, и невероятно высокую скорость чтения до 5000 МБ/с, и записи до 4400 МБ/с, превосходя другие продукты доступные на рынке. Это в 8-9 раз быстрее накопителей с интерфейсом SATA III, и на 50% быстрее по сравнению с накопителями PCIe 3.0. KINGMAX PX4480 рекомендуется видеоредакторам, графическим дизайнерам, любителям игр и всем, кто пытается быстрее обрабатывать данные или медиаконтент.

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спецификация устройства

источник: kingmax.com.tw

Твердотельный накопитель KINGMAX PX4480 использует технологию 3D NAND от ведущих производителей, что обеспечивает долговечность и высокую совместимость. Кроме того, его технология SLC Caching и DRAM кеш-буфер еще больше ускоряет время отклика для передачи и сохранения данных. Он поддерживает E2E сквозное шифрование данных, LDPC (цифровая обработка сигналов с применением низкоплотностного кода) и ECC исправление ошибок, команды NCQ, которые повышают эффективность обработки данных и обеспечивают точность и надежность. Он также поддерживает технологию выравнивания износа и команды TRIM для увеличения срока службы. Кроме того, SMART система мониторинга помогает проверить состояние и срок службы твердотельного накопителя, чтобы отслеживать его нормальную работу.