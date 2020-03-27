IObit раздает 10000 лицензий для Pro версий своих продуктов
Перейдя по ссылке вы можете выбрать любые два продукта и бесплатно получить PRO лицензию. Количество лицензий ограничено.
рекламаВ список программ вошли:
- Advanced SystemCare (очистка, оптимизация и защита личных данных);
- Driver Booster (обновление и исправление драйверов);
- IObit Malware Fighter (защита компьютера и устройств в реальном времени, построенная на базе движков BitDefender и IObit);
- IObit Uninstaller (удаление нежелательных и вредоносных программ с очисткой хвостов);
- Advanced SystemCare Ultimate (защита компьютера от вредоносного ПО, построенная на базе движков BitDefender и IObit, в совокупности с инструментами для оптимизации);
- IObit Software Updater (обновление устаревших программ, чистая установка, создание точек восстановления).
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