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IObit раздает 10000 лицензий для Pro версий своих продуктов

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Компания IObit, разработчик системного и защитного программного обеспечения для поддержания высокой производительности и безопасности персональных компьютеров, объявила о бесплатной раздаче 10000 лицензий на PRO версии своих продуктов, действующих до 10 июля 2020 года. Раздача связана с повсеместным введением карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), набор утилит призван помочь оптимизировать персональный компьютер и защитить его от вредоносных программ, и, таким образом, избавить вас от возможных проблем, совершенно не нужных в складывающейся ситуации.

Перейдя по ссылке  вы можете выбрать любые два продукта и бесплатно получить PRO лицензию. Количество лицензий ограничено. 

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В список программ вошли:

  • Advanced SystemCare (очистка, оптимизация и защита личных данных);
  • Driver Booster (обновление и исправление драйверов);
  • IObit Malware Fighter (защита компьютера и устройств в реальном времени, построенная на базе движков BitDefender и IObit);
  • IObit Uninstaller (удаление нежелательных и вредоносных программ с очисткой хвостов);
  • Advanced SystemCare Ultimate (защита компьютера от вредоносного ПО, построенная на базе движков BitDefender и IObit, в совокупности с инструментами для оптимизации);
  • IObit Software Updater (обновление устаревших программ, чистая установка, создание точек восстановления).
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Slav Gaidamak
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через 2 года скажут 6 поколение получится материнский плата не надо покупать 1200????
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smaximaa
12:03
а сколько лет фанаты интля ждут 10нм?) надо только подождать (с)
Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
smaximaa
12:01
очередные маняфантазии Лол зы. тем более борода сам в начале ролика сделал акцент на то, что это тесты памяти, а не процов
Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
vphenom
12:01
10 ядер за 500$ в 2020...
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smaximaa
12:00
"Причем тут 720р?" а причём тут "все равно краснопопая аудитория кроме игры в cinebench ничего не знает"? "Да и на тех популярных играх которые постоянно тестируют интел в большинстве выигрывает, так...
Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
rebel-1
11:54
Ну и молодец. Ух, вангую если бы АМД была российской компанией, тут уже поклонники революций на диванах в комментах ее бы на вилы подняли за "все разграбили, вот кто наши налоги ворует, это наши деньг...
По итогам 2019 года доход главы AMD может увеличиться в четыре с лишним раза
ego0550
11:53
Фанатам амд то откуда знать об этом? Они обычно покупают 8-12 ведерный хлам от амд с какой-либо затычкой типа RX580 и орут во все горло, что амд у них в играх тащит.
Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
korn87
11:53
норм, 9900 изи вытянет 100+ фпс.
Mount & Blade 2: Bannerlord, который роняет 8 ядер - предрелизное полное тестирование производительности
Ahmed Ragutyan
11:52
$90 это в какой реальности? Если ты о i3-10100F, то его не предвидится. Опять же, в какой реальности он будет драть кого-то, когда в 99% случаев к нему купят H410 + 2400 память?
Флагманский Intel Core i9-10900K не смог обойти AMD Ryzen 9 3900X в многопоточном тесте Geekbench 5
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