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Компания IObit, разработчик системного и защитного программного обеспечения для поддержания высокой производительности и безопасности персональных компьютеров, объявила о бесплатной раздаче 10000 лицензий на PRO версии своих продуктов, действующих до 10 июля 2020 года. Раздача связана с повсеместным введением карантина в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), набор утилит призван помочь оптимизировать персональный компьютер и защитить его от вредоносных программ, и, таким образом, избавить вас от возможных проблем, совершенно не нужных в складывающейся ситуации.

Перейдя по ссылке вы можете выбрать любые два продукта и бесплатно получить PRO лицензию. Количество лицензий ограничено.

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Advanced SystemCare (очистка, оптимизация и защита личных данных);

Driver Booster (обновление и исправление драйверов);

IObit Malware Fighter (защита компьютера и устройств в реальном времени, построенная на базе движков BitDefender и IObit);

IObit Uninstaller (удаление нежелательных и вредоносных программ с очисткой хвостов);

Advanced SystemCare Ultimate (защита компьютера от вредоносного ПО, построенная на базе движков BitDefender и IObit, в совокупности с инструментами для оптимизации);

IObit Software Updater (обновление устаревших программ, чистая установка, создание точек восстановления).

В список программ вошли: