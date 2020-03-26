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Анонс GTA VI может состояться в ближайшее время

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Компания Take-Two Interactive, знаменитая своей франшизой «Grand Theft Auto», 23 марта обновила домен «GTAVI.com», что вызвало новую волну слухов о скором анонсе Grand Theft Auto VI.

В последние годы много говорилось о GTA VI, например, слухи об игре с самым большим открытым миром в истории франшизы, включая возможность перемещаться между различными вымышленными городами вселенной GTA через точки быстрого передвижения в аэропортах. В GTA V компания Rockstar представила концепцию нескольких игровых персонажей, каждый из которых имеет свой уникальный набор миссий, а также несколько интересных совместных миссий, в которых вы переключаетесь между игровыми персонажами. Введение городов, разбросанных по суше, может только продвинуть эту концепцию дальше.

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Также пользователи отмечают, что серверы домена GTAVI.com, ранее расположенные в Германии, были перенесены по месту расположения главного офиса Rockstar Games — в Нью-Йорк. Еще одним интересным моментом является то, что сайт GTAVI.com больше не перенаправляет посетителей на главный сайт Rockstar Games — это может означать, что сайт новой части франшизы будет запущен уже в скором времени. Остается только пристально следить за новостями, фанаты серии не упустят ни одного движения разработчиков.

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rockstar games take-two interactive gta grand theft auto vi
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