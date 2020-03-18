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Компания VALVE официально объявила дату выхода своего нового проекта во вселенной Half Life. Шутер от первого лица в виртуальной реальности Half Life: Alyx станет доступен 23 марта в 10 утра по тихоокеанскому времени или в 8 вечера по московскому времени. Предварительная загрузка клиента игры будет доступна уже в эту пятницу, 20 марта, через Steam — цифровой сервис компании VALVE.

Стоимость игры в РФ составляет 1085 рублей, оформив предварительный заказ можно сэкономить 10%, в этом случае игра обойдется в 977 рублей.

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источник: официальный twitter канал компании VALVE @valvesoftware

Half Life: Alyx доступна только для шлемов виртуальной реальности, совместимых с платформой Steam VR (Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality). В соответствии с минимальными системными требованиями, для игры потребуется операционная система Windows 10, процессор Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 5 1600, 12 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GTX 1060 или AMD RX 580 с объемом видеопамяти не менее 6 ГБ.

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События игры разворачиваются во временном отрезке между Half Life и Half Life 2, повествуя о борьбе Аликс Вэнс и и её отца Илая Вэнса с могущественной оккупационной организацией «Альянс», держащей под своим контролем множество цивилизаций и добравшейся до планеты Земля.