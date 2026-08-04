Материнская плата, видеокарта, корпус, охлаждение и прочие компоненты.

Компания MSI в честь своего 40-летия объявила о выпуске юбилейной линейки компьютерных компонентов и периферии DRACO EPIC EDITION. Источником вдохновения стала древнегреческая мифология и созвездие «Дракон», которое увековечило образ легендарного дракона-хранителя золотых яблок.

Источник изображения: MSI (и далее)

В рассматриваемую линейку компьютерных компонентов DRACO EPIC EDITION с тематическим юбилейным оформлением вошли материнская плата MEG X870E ACE MAX, видеокарта GeForce RTX 5080 16G SUPRIM, готовая система жидкостного охлаждения MEG CORELIQUID E15, блок питания MEG Ai1600T PCIE5 и корпус MEG MAESTRO 900R.

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Что касается периферийных устройств, компания представила гарнитуру MAESTRO WIRELESS с юбилейным оформлением и специальный комплект MSI GAMING GEAR BUNDLE. Комплект состоит из клавиатуры STRIKE WIRELESS 8K, мыши VERSA WIRELESS 8K и коврика для мыши AGILITY.

Также MSI выпустила юбилейную версию ноутбука Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic. Ноутбук оснащается процессором Intel Core Ultra 9 290HX Plus и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop.